Jak dopracowany jest iPhone Air? Jeśli chodzi o naprawialność - jest dobrze

Na kanale iFixit sprawdzono, jak wygląda proces naprawy nowego iPhone Air. Najnowszy smukły smartfon Apple zdobył dobrą ocenę.

Ostatnio dowiedzieliśmy się, jak wytrzymały jest iPhone Air. Do jego złamania potrzeba było niemal 100 kg ciężaru - dopiero taki spowodował trwałe uszkodzenia konstrukcji. Nietrudno sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji naprawa byłaby nieopłacalna - zniszczeniu ulegają obudowa, wyświetlacz, bateria i płyta główna, a koszt serwisu przekroczyłby cenę nowego urządzenia. Teraz pojawiły się kolejne informacje na temat smukłego smartfona Apple. Tym razem o tym, jak wygląda proces naprawy iPhone Air. Smartfon został sprawdzony przez specjalistów z iFixit. Proces rozbierania modelu widzimy na wideo zamieszczonym na ich kanale YouTube.

Smukły smartfon Apple jest nie tylko wytrzymały, ale też całkiem prosty w naprawie

Premiera iPhone 17 przyniosła cztery nowe modele, ale to właśnie iPhone Air jest największą nowością. Zastąpił on linię iPhone Plus, która nie zdobyła dużej popularności. Urządzenie wyróżnia się wyjątkowo smukłą sylwetką - dobrze wygląda i wygodnie leży w dłoni. Apple musiało jednak pójść na kompromisy: bateria ma niewielką pojemność, a z tyłu znajdziemy tylko pojedynczy aparat.

Mimo to konstrukcja wypada lepiej, niż można było się spodziewać. Testy potwierdzają, że telefon radzi sobie z próbami zginania oraz zarysowaniami. Co więcej, rozplanowanie wnętrza sprawia, że iPhone Air okazał się zaskakująco prosty w serwisowaniu.

iPhone Air - jak wygląda proces naprawy?

Największą zaletą jest bateria. Choć jej czas pracy nie należy do rekordowych, to właśnie ona okazała się najłatwiejsza do wymiany. Apple zastosowało tzw. dual entry design, dzięki czemu akumulator można wyjąć od strony tylnego panelu, bez demontażu innych podzespołów. Zastosowano też specjalne paski kleju, które odchodzą po podłączeniu do źródła zasilania - bateria sama się uwalnia, bez podważania czy ryzyka uszkodzeń.

Ciekawostką jest fakt, że iPhone Air korzysta z identycznej baterii, jaką znajdziemy w MagSafe Battery Pack. To oznacza, że w razie potrzeby można wykorzystać akcesorium jako źródło zamiennika, choć nie jest to tanim rozwiązaniem. Powerbank dedykowany do iPhone Air kosztuje około 500 zł.

Na plus należy zaliczyć także konstrukcję portu USB-C. Choć jego wymiana wymaga cierpliwości, to jest on modułowy i możliwy do zastąpienia. W codziennym użytkowaniu ma to znaczenie, bo gniazdo ładowania często zbiera kurz i potrafi odmówić współpracy.

iFixit oceniło naprawialność iPhone Air na 7/10, co jak na tak cienki telefon jest świetnym wynikiem.

Apple iPhone Air - cienki, ale naprawialny

Apple pokazało, że smukła konstrukcja nie musi oznaczać „jednorazowości”. Kluczowe podzespoły - bateria czy port ładowania - można wymienić bez specjalistycznego serwisu. Owszem, wciąż mamy tu klejone szkło i nietypowe śrubki, ale to standard w iPhone’ach.

Podsumowując: iPhone Air jest lekki, nowoczesny i wygodny w obsłudze, a przy tym całkiem prosty w naprawie. To dobra wiadomość dla użytkowników, którzy chcą dłużej korzystać ze swojego smartfona i nie obawiają się wymiany baterii po kilku latach.