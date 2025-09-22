Kiedy premiera flagowego smartfona Oppo? Ma potężny procesor i ogromną baterię

Znamy datę premiery Oppo Find X9. Flagowiec jest równie ciekawy, co zastosowany w nim procesor MediaTek Dimensity 9500.

Rynek smartfonów nie zwalnia tempa. Dopiero co emocjonowaliśmy się premierą Apple iPhone 17, a już kolejny producent szykuje swoją nowość w segmencie flagowców. Oppo potwierdziło datę premiery najnowszej serii Find X9, która ma przyciągnąć uwagę pojemnością baterii, wyglądem, ale przede wszystkim mocą obliczeniową nowego procesora MediaTek Dimensity 9500.

Oppo Find X9 - co szykuje chińska marka?

Nowa seria flagowców Oppo to początkowo modele Find X9 i Find X9 Pro. Oba zadebiutują z systemem ColorOS 16, bazującym na Androidzie 16. Oppo zapowiada całkowicie przeprojektowany interfejs, płynniejsze działanie i liczne nowości związane z AI. Użytkownicy dostaną szybki dostęp do narzędzi AI dzięki dedykowanemu fizycznemu przyciskowi.

W kwestii baterii nie będzie kompromisów - podstawowy Find X9 otrzyma akumulator o pojemności 7025 mAh, a wersja Pro imponujące 7500 mAh. To wartości niespotykane w większości obecnych flagowców i zapowiadających naprawdę długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Nikt nie powinien też narzekać na możliwości fotograficzne. Oppo ponownie stworzy aparat wspólnie z Hasselbladem, a model Pro ma zaoferować m.in. teleobiektyw peryskopowy (matryca 200 MP) z ogniskową 70 mm i jasnością f/2.1. Do tego producent zaproponuje akcesoria, które mogą przypaść do gustu entuzjastom mobilnej fotografii.

Kiedy premiera Oppo Find X9?

Oppo oficjalnie potwierdziło, że premiera serii Find X9 odbędzie się 16 października 2025 r. w Chinach, dzień po prezentacji systemu ColorOS 16. Na ten moment ruszyły już wstępne rezerwacje, ale początkowo tylko na lokalnym rynku (w chińskim sklepie producenta).

Później telefony trafią na inne rynki. Potwierdził to Pete Lau, Chief Product Officer Oppo. Konkretnej daty jeszcze nie podano, ale nie powinniśmy długo czekać na pojawienie się Oppo Find X9 w Polsce.

MediaTek Dimensity 9500

Serce nowych flagowców Oppo to najświeższy układ od MediaTeka - Dimensity 9500. Procesor został już oficjalnie przedstawiony. To jednostka wykonana w procesie technologicznym 3 nm i wyposażona w aż 30 miliardów tranzystorów. MediaTek postawił na zupełnie nową architekturę, w której wszystkie rdzenie to te o wysokiej wydajności. Dotychczas w procesorach mobilnych zwykle część rdzeni wykorzystuje się natomiast do bardziej energooszczędnej pracy. Najmocniejszy rdzeń w Dimensity 9500 - C1-Ultra - osiąga taktowanie 4,21 GHz, a całość ma oferować wydajność jednego rdzenia na poziomie najnowszych chipów Apple. Układ graficzny G1-Ultra GPU również robi wrażenie - to pierwszy mobilny GPU wspierający w pełni Unreal Engine 5.5 z technologiami Nanite i MegaLights. Ma usprawniony ray tracing i funkcję Frame Double 3.0, pozwalająca generować obraz w 120 FPS z materiałów w 60 FPS.

Sporo dzieje się także w obszarze AI - procesor posiada nie jedną, a dwie jednostki NPU. Jedna jest dedykowana do obsługi zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji - od generowania obrazu i tekstu, po analizę dużych zbiorów danych.

Wszystko to sprawia, że Dimensity 9500 ma realną szansę stawić czoła zarówno nadchodzącemu Snapdragonowi 8 Elite Gen 5, jak i układowi Apple A19 Pro.