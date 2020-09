Nvidia pochwaliła się dziś nowymi kartami graficznymi z najwyższego segmentu. Opowieści o ich wydajności urozmaiciła pokazem kilku gier, w tym Cyberpunk 2077.

Zwiastun Cyberpunk 2077 na premierę GeForce RTX z serii 30

Wybór Cyberpunk 2077 nie dziwi, w końcu to obecnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier. Jednocześnie ta, co do której wiązane są duże nadzieje odnośnie oprawy graficznej. Nvidia ma jasny i mało zaskakujący przekaz - licząc na najlepsze efekty wizualne warto postawić na PC z kartą graficzną z serii GeForce RTX z serii 30.

Nie będziemy ponownie przypominać o ich specyfikacji, dokładnie omówiliśmy to w oddzielnej publikacji. Poniżej możecie zobaczyć jak Cyberpunk 2077 prezentuje się w rozdzielczości 4K przy maksymalnych ustawieniach, łącznie z aktywnym ray tracingiem czy Nvidia DLSS.

Tak piękny Cyberpunk 2077 mamy podziwiać jeszcze w tym roku

Karty graficzne GeForce RTX z serii 30 trafią do sprzedaży w październiku. Premiera Cyberpunk 2077 zaplanowana została natomiast na 19 listopada. Będzie chwila na skompletowanie idealnego zestawu i przygotowanie go do omawianej gry. Jej wymagania sprzętowe nie zostały jeszcze ujawnione. Oczywiście wypada mieć nadzieję, że komfortowo da się pobawić również na komputerach z tańszymi kartami graficznymi.

Pograją też posiadacze konsol Xbox One i PlayStation 4, ale tutaj trzeba nastawiać się na zauważalne cięcia w oprawie wizualnej. Po pojawieniu się Xbox Series X oraz PlayStation 5 twórcy wydadzą Cyberpunk 2077 z odpowiednimi ulepszeniami pod kątem nowej generacji.

