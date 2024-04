Premiery gier Xbox i PC. Nowość w Game Pass

Microsoft ujawnia listę nowych gier - premiera to kwestia najbliższych dni. Owszem, lista jest całkiem pokaźna, ale nie uświadczymy topowym marek z segmentu AAA. Czy to zarzut? Nie, bowiem mniejsze produkcje również zasługują na uwagę. Jedna z produkcji trafi do Game Pass.

Microsoft ujawnia nowe gry na Xbox i PC

Perish - premiera 15 kwietnia

Harold Halibut - premiera 16 kwietnia (gra trafi do Game Pass)

Argonauts Agency 6: Missing Daughter - premiera 17 kwietnia

The Mildew Children - premiera 17 kwietnia

Lunar Axe - premiera 18 kwietnia

Pummel Party - premiera 18 kwietnia

Sker Ritual - premiera 18 kwietnia

Richman 11 - premiera 19 kwietnia

Fani FPS powinni sprawdzić pierwszy tytuł z tej listy, czyli Perish. Gra zadebiutowała w ubiegłym roku na PC, a teraz staje się dostępna na konsolach. To idealna propozycja dla graczy ceniących sobie kooperację i dynamiczną akcję. Z kolei Harold Halibut, który zmierza do Game Pass, to gra o charakterze narracyjnym.

Będąc w temacie Game Pass przypominamy, że za nami premiera Diablo 4 w Game Pass.

Źródło: Microsoft, zdjęcie otwarcia: ITEM24