Prawdopodobnie każdy z naszych czytelników posiada adres mailowy. Jakaś część z nas zapewne podłącza taki adres do klienta poczty. A gdyby taka możliwość nagle przestała działać? No cóż… to radź sobie.

Na początku marca nasza redakcyjna koleżanka – Kasia Rutkowska – napisała dość obszerny artykuł na temat bezpłatnych skrzynek pocztowych. Na tej liście znalazła się propozycja od firmy Yahoo! Inc., która została opisana jako dobra opcja na bezpłatną skrzynkę. Sam już parę lat temu założyłem sobie adres na ww. platformie giganta z Sunnyvale (wtedy jeszcze była to niezależna platforma należąca do AOL) i faktycznie – Usługa działała wzorowo i bezproblemowo. Do czasu…

„APP Password” – Przydatna funkcja, gdy działa

Jako, że człowiek pracuje w kilku miejscach, to posiada kilka adresów mailowych. By efektywnie i wydajnie pracować z kilkoma skrzynkami, to podpina się je w jednej aplikacji, zwanej potocznie klientem poczty. Oczywiście już czasy synchronizacji protokołem POP3 i z prymitywnym szyfrowaniem już mamy dawno za sobą, dlatego teraz stosuje się protokół IMAP i logowanie specjalnymi metodami. Google prosi o udzielenie dostępu do określonych funkcji przez swoją stronę, podobnie robi Microsoft podczas logowania przez system Exchange. Yahoo!/AOL stosuje natomiast opcję z generowaniem jednorazowego hasła do aplikacji. Usługa działa w bardzo prosty sposób – Chcesz aktywować swoją skrzynkę w aplikacji typu Outlook czy Thunderbird? Wystarczy wejść na swoje konto i w odpowiedniej zakładce wygenerować jednorazowe hasło. Kopiujesz je, wklejasz podczas logowania w programie i tyle – masz dostęp do swojej skrzynki z poziomu aplikacji!

Problem polega na tym, że funkcja przestała działać… jakieś cztery miesiące temu! Jak się o tym dowiedziałem? Otóż kilka dni temu dokonałem zmiany komputera i potrzebowałem podpiąć ponownie swoją skrzynkę do Outlooka. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, podczas generowania hasła otrzymałem komunikat pt. „Sorry, this feature is not available right now!”

Pomyślałem „Hmm, pewnie jakaś chwilowa awaria. Ciekawe co Internet mówi na ten temat?”. No i zacząłem szukać. Na forach AOL, Yahoo!, Microsoftu, Apple czy Reddit znalazłem wpisy, gdzie ludzie mają dokładnie ten sam problem. Sprawa ciągnie się od wielu miesięcy, a każda z dyskusji kończyła się bez żadnego sensownego rozwiązania. Postanowiłem napisać na Facebooku do zespołu AOL w tej sprawie. Otrzymałem bardzo intrygującą odpowiedź:

I tyle! Parafrazując klasyka polskiego kina „Nie mamy Pana funkcji i co nam Pan zrobi?!?”. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy funkcja będzie ponownie działać. Nie ma wyznaczonego terminu naprawy, a jedyną „radą” od platformy jest używanie skrzynki przez dedykowaną aplikację lub przez stronę.

W związku z powyższym odradzamy korzystanie z dostawców tych skrzynek pocztowych, przynajmniej do momentu naprawy funkcjonalności przez Yahoo! i AOL. Jednocześnie czekajcie na recenzję i test płatnej subskrypcji Zoho Mail – w cenie 0,9€ za miesiąc otrzymujemy maila bez spamu i we własnej domenie.

A czy Wy mieliście „przyjemność” korzystać ze skrzynek tych firm? Jeżeli nie, to u kogo macie maila? Zapraszamy do udziału w ankiecie i pisania w komentarzach!

Źródło: Reddit, własne