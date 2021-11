Bijatyka od Riot Games w świecie League of Legends zapowiada się całkiem ciekawie. Warto obejrzeć najnowsze wideo od twórców i przekonać się, że prace idą w dobrym kierunku.

Ostatnimi czasy miała miejsce premiera dwóch gier od Riot Games – Hextech Mayhem oraz Ruined King. Twórcy zapowiedzieli także nowe gry, z akcją w uniwersum LoL-a. To jednak nie koniec niespodzianek, bo ostatnio pojawił się gameplay z tytułu zapowiedzianego dwa lata temu, czyli Project L. Po długim czasie milczenia studio podało nowe informacje związane z grą.

Co tam ciekawego dzieje się z Project L?

Twórcy podczas wydarzenia Undercity Nights zaprezentowali pierwszy gameplay bijatyki z postaciami prosto z uniwersum League of Legends. Studio jednak podkreśla, że wideo, które pokazali, to tzw. przekrój pionowy, prezentujący docelową jakość, a nie aktualny stan prac.

Zbudowaliśmy to, aby wypracować ostateczny wygląd gry, zanim faktycznie zaczniemy budować wszystkie treści, takie jak postaci i sceny. Nasz przekrój pionowy może dawać wrażenie, że gra jest gotowa, ale tak naprawdę wciąż mamy przed sobą dużo pracy.

Celem studio jest zbudowanie wysokiej jakości gry walki, która będzie rozwijana i grana przez lata. To z pewnością wymaga czasu, dlatego twórcy nie mają zamiaru się spieszyć.

Project L będzie grą walki w stylu tag-team, w trakcie której będzie można kierować drużyną złożoną z dwóch bohaterów. Tytuł ma mieć niski próg wejścia, ale być trudny do opanowania, czyli "easy to play, hard to master".

Do premiery jeszcze daleko

Twórcy mają jeszcze dużo do zrobienia, dlatego tytułu możemy się spodziewać najprawdopodobniej w 2023 roku.

Więc kiedy zaczniesz grać? Cóż, prawie mamy wszystko to, co sprawia, że gra jest grą (podstawowa rozgrywka, sterowanie, kierownictwo artystyczne itp.), ale nadal musimy robić takie rzeczy, jak tworzenie pełnej listy bohaterów, etapów projektowania, dodawanie menu i UI, tworzenie systemów rankingowych i nie tylko.

Riot Games obiecało jednak, że w przyszłym roku pojawią się co najmniej dwie aktualizacje, a pierwsza z nich na początku drugiej połowy 2022 roku.

Jak myślicie, warto będzie tyle czekać na Project L?

Źródło: riotgames.com