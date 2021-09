Pierwsze informacje na temat Prologue, gry stworzonej przez studio PlayerUnknown Productions pojawiły się już na końcu 2019 roku. Twórca w końcu zabrał głos i powiedział więcej o swoim projekcie.

Czym zaskoczy nas Prologue od twórcy kultowego PUBG - Brendana Greene?

Prologue został przedstawiony światu po raz pierwszy podczas The Game Awards 2019. Teaser, który wówczas się pojawił był do tej pory wszystkim, co wiedzieliśmy o nowej grze Brendana.

Twórca Prologue - PlayerUnknown uważany za ojca gatunku battle royale opuścił studio Krafton i zamierza poświęcić się w całości pracy nad nowym projektem. W kilkuminutowym filmie na Twitterze opowiedział, czego możemy oczekiwać od Prologue.

Z nagrania możemy się dowiedzieć, że gra będzie pokazem możliwości technologicznych, w której zaprojektowana przez zespół Greene’a sieć neuronowa będzie zdolna do generowania „ogromnego, realistycznego otwartego świata w czasie rzeczywistym”.

Zadaniem gracza będzie natomiast przetrwanie w wymagającym otoczeniu i ostatecznie ucieczka z niego przy pomocy losowo znajdowanych przedmiotów. Utrudnieniem będzie brak jakichkolwiek wskazówek i wytyczonych dróg, którymi można podążać. Prologue w żaden sposób nie będzie narzucać sposobu przemierzania świata.

Data premiery Prologue nie jest jeszcze znana. Dajcie znać w komentarzach, czy sprawdzicie ten tytuł, kiedy tylko się pojawi.

Źródło: theverge.com