Ceny smartfonów Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra robią nie mniejsze wrażenie nich ich specyfikacje. Do skorzystania z przedsprzedaży zachęcać mają liczne prezenty.

Prezenty w przedsprzedaży Galaxy Note 20

Decydujący się na mniej zaawansowanego Galaxy Note 20 mogą liczyć na 3-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, kontroler MOGA XP5-X+ oraz bezprzewodową ładowarkę (EP-N5105TBEGWW). Jeśli komuś taki pakiet wydaje się zbędny, to alternatywnie można wybrać w jego miejsce bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds+.

Prezenty w przedsprzedaży Galaxy Note 20 Ultra

Również w przypadku przedsprzedaży Galaxy Note 20 Ultra prym wiedzie oferta dla graczy. W tym przypadku to 3-miesięczna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate, kontroler MOGA XP5-X+ i bezprzewodowa ładowarka Samsung Wireless Charger Stand (EP-N5200TBEGWW). Także zainteresowani tym modelem mogą zdecydować się na opcjonalny wybór, którym będą bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Live. To nowość, którą zaprezentowano wraz z omawianymi smartfonami.

Samsung i Microsoft idą ramię w ramię. Tym razem mają skorzystać gracze

Nie da się ukryć, że to właśnie modele z rodziny Galaxy Note kojarzą się w pierwszej kolejności z najlepszymi smartfonami do biznesu. Sam producent od początku je tak pozycjonował i starał się też o odpowiednie, potwierdzające to funkcje. Każdego roku coraz większe znaczenie zdawała się jednak odgrywać również rozrywka i tym razem zaakcentowano to wyjątkowo wyraźnie.

Samsung i Microsoft współpracują od dawna. Kilka dni temu potwierdzono, iż 15 września wystartuje w Polsce usługa xCloud. I już widać, że powyższa oferta dotycząca przedsprzedaży z Xbox Game Pass Ultimate nie jest dziełem przypadku.

Galaxy Note 20 Ultra za darmo? Jest szansa

Mogą pojawić się osoby, które na widok powyższych cen łapią się za głowę, ale jednocześnie widzą w nowych smartfonach koreańskiego producenta sporo ciekawego. Jeśli tak, to przypominamy o trwającym w Komputronik konkursie, w którym można wygrać Galaxy Note 20 Ultra 5G, a także dwa inne smartfony tego producenta.

Źródło: Samsung, Xbox

Warto zobaczyć również: