W Google Chrome pojawiły się funkcje służące kontroli wydajności przeglądarki. Czy Google zamierza zoptymalizować swoje zasobożerne oprogramowanie?

Przeglądarka Chrome to pożeracz zasobów. Wie o tym każdy, kto zaskoczony nagłą niedyspozycją swojego komputera, pokusił się o ustalenie co wprawia go w stan osłupienia. Po latach bezprzykładnego apetytu na energię i pamięć Google zaczęło dreptać w kierunku optymalizacji. Skąd ta pewność?

Kontrola wydajności w przeglądarce Chrome

Od kilku tygodni użytkownicy Chrome Canary mogą cieszyć nowymi funkcjonalnościami. W testowej wersji wersji przeglądarki Google pojawił się przycisk oszczędzania energii:

Funkcja oszczędzania energii w Chrome Canary. Źródło: Reddit Leopeva64-2

A także znacznik oszczędzania pamięci:

Funkcja oszczędzania pamięci w przeglądarce Chrome Canary. Źródło: Reddit Leopeva64-2

Odniesieniem dla nich jest także zupełnie nowa kategoria wśród ustawień przeglądarki Google’:

Podgląd na kontrolę wydajności w ustawieniach przeglądarki Chrome Canary. Źródło: Reddit Leopeva64-2

Jak rozwija się testowanie kontroli wydajności w przeglądarce Chrome?

Pojawienie się funkcji w Chrome Canary nie jest pewniakiem, który zostanie udostępniony także użytkownikom standardowej przeglądarki Chrome. Testową wersję swojego oprogramowania Google traktuje jak miejsce zderzenia pomysłów z użytkownikiem i wiele z nich nie jest rozwijanych. W przypadku kontroli wydajności nie zapowiada się na pogrzeb starań.

Od kilku dni w Chrome Canary znacznik kontroli zasobów stał się aktywny:

Informacja o zaoszczędzonej energii w przeglądarce Chrome Canary. Źródło: Reddit Leopeva64-2

Jak donosi użytkownik Reddita Leopeva64-2, wybranie funkcji Memory Saver (oszczędzanie pamięci) skutkuje informacją o ilości danych, które zaoszczędzono na skutek przełączania nieużywanej karty w stan uśpienia.

Co to zmieniają funkcje kontroli wydajności w Chrome?

Kontrola wydajności przeglądarki internetowej nie jest funkcją, która interesuje każdego użytkownika komputera osobistego, a odpowiednie dane dostępne są też z poziomu systemu operacyjnego. Google nie jest też dostawcą oprogramowania, który lubi pozostawiać użytkownikowi swobodę wyboru. Pojawienie się znaczników pozwalających regulować wydajność w Chrome Canary oznacza przede wszystkim, że Google przymierza się do remontu swojej przeglądarki, który ma szansę zmienić Chrome w wydajne narzędzie.

Źródło: Reddit u/Leopeva64-2