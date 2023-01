Sprzęt do gier

Razer przywiózł ze sobą na targi CES 2023 wiele intrygujących urządzeń. Cechą wspólną większości z nich jest wzmacnianie immersji.

Zagłówek Razer przeniesie cię w inny wymiar

Wyobraź sobie, że twój fotel gamingowy ma zagłówek, który przestrzennym dźwiękiem i haptycznym sprzężeniem zwrotnym przenosi cię w sam środek akcji. Pozwala ci usłyszeć i poczuć wszystko tak, jakbyś sam znajdował się w grze. Zaprezentowany przez firmę Razer Project Carol opiera się właśnie na tym pomyśle. Dzięki regulowanym paskom można go dostosować do różnych modeli foteli, a wbudowany akumulator zapewnia do 8 godzin działania między ładowaniami. Nie potrzebujesz też żadnego dodatkowego oprogramowania.

Jak zapowiada Razer, „Project Carol przenosi immersję i realizm na nowy poziom, dzięki inteligentnemu wykorzystaniu monitorów bliskiego pola do uzyskania wyraźnego i czystego dźwięku, sparowanego z dźwiękiem przestrzennym 7.1 dla wciągających wrażeń podczas rozgrywki. [Carol] jest zasilany przez wielokrotnie nagradzaną technologią Razer HyperSense. Poduszka przekształca dźwięki gry w haptyczne sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym, pozwalając graczom poczuć wszystko za sobą, będąc umieszczonymi w samym środku akcji”.

Na razie to tylko koncepcja, ale Razer ma w planach przekształcić ją w rzeczywisty produkt. Tymczasem przejdźmy właśnie do realnych urządzeń, bo te nowości z CES 2023 zapowiadają się równie dobrze…

Soundbar Razer Leviathan V2 Pro zapewni nowy wymiar doświadczenia

Jedną z gwiazd prezentacji Razera jest jego najnowszy soundbar biurkowy: Leviathan V2 Pro. To pierwsza na świecie grajbelka z funkcjami inteligentnego śledzenia głowy i kształtowania wiązki dźwięku. To może brzmieć niezrozumiale, więc wyjaśnijmy pokrótce o co chodzi. Otóż urządzenie jest wyposażone w kamerę na podczerwień, która na bieżąco wykrywa pozycję głowy użytkownika i na tej podstawie w czasie rzeczywistym optymalizuje dźwięk w taki sposób, by gracz zawsze znajdował się w centrum wydarzeń.

„Za wciągające wrażenia z użytkowania są odpowiada THX Spatial Audio, co w połączeniu z technologią adaptacyjnego kształtowania wiązki firmy Audioscenic, powoduje, że soundbar zapewnia realistyczny dźwięk 3D dla wszystkich rodzajów rozrywki” – tłumaczy Razer, po czym dodaje, że „wraz z dołączonym subwooferem, wieloprzetwornikowy soundbar Leviathan V2 Pro zapewnia wyraźne, czyste wysokie tony i głębokie, mocne basy. Urządzenie obsługuje także Razer Chroma RGB”. Premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, a cena wyniesie 490 euro.

Akcesoria VR. Od Razera. Z CES 2023

Nic jednak nie zapewnia tak immersyjnej rozgrywki jak rzeczywistość wirtualna. Wspomnijmy więc, że podczas targów CES 2023 firma Razer zaprezentowała akcesoria do gogli Meta Quest 2.

Adjustable Head Strap System to miękkie i regulowane paski pozwalające na idealne dopasowanie gogli do głowy i ułatwiające ich zakładanie. System został wykonany z nylonowego materiału, co ma gwarantować „niezawodność, komfort i trwałość”. Równocześnie „zoptymalizowany rozkład ciężaru zapewnia większą równowagę użytkowania zestawu VR podczas aktywnej rozgrywki” – dodaje producent.

Z kolei Razer Facial Interface to „stworzony z ultracienkich teksturowanych i profilowanych membran produkt, który eliminuje nacisk na twarz, a zastosowanie hipoalergicznych materiałów klasy medycznej pomaga zmniejszyć podrażnienia skóry”. Akcesorium to dodatkowo blokuje światło i dba o odpowiednią wentylację. W ten sposób pozwala w pełni zanurzyć się w rozgrywce i zwiększa jej komfort.

To jeszcze nie wszystko co pokazał Razer na CES 2023

Na targi CES 2023 firma Razer przywiozła ze sobą także nową kamerę internetową Kiyo Pro Ultra z największą matrycą światłoczułą (Sony 1/1.2" Starvis 2) i dużym obiektywem z przysłoną f/1.7. Rejestruje obraz w jakości 2160p/30fps lub 1080p/60fps, obsługuje HDR, wykorzystuje funkcje automatycznej korekcji oświetlenia i ostrości, jest wyposażona w autofokus i oferuje efekt bokeh bez dodatkowego oprogramowania.

Kalifornijski producent sporo uwagi poświecił także swoim laptopom gamingowym. Nową generację Razer Blade cechują proporcje 16:10 oraz topowe podzespoły: procesory Intel Core i9 HX, układy graficzne GeForce RTX 40 i pamięć RAM typu DDR5 o taktowaniu 5600 MHz.

Podstawą rodziny jest 16-calowy Razer Blade 16 z wyświetlaczem Mini LED o czasie reakcji poniżej 3 ms i odświeżaniu 240 Hz. Nowością jest zaś „najlepszy zamiennik komputera stacjonarnego”, jak nazywa go sam producent – olbrzymi, 18-calowy Razer Blade 18 z wyświetlaczem QHD+, kamerą 5 Mpix, szeroką gamą złączy oraz złożonym z 6 głośników systemem audio. Ceny nowych laptopów rozpoczynają się od 2700 dolarów.

Na koniec wspomnijmy jeszcze, że osoby, które wybrały się do Las Vegas, otrzymały też okazję, by po raz pierwszy potrzymać w dłoniach Razer Edge. Ta przenośna konsola z 6,8-calowym wyświetlaczem AMOLED o odświeżaniu 144 Hz pozwoli grać w topowe produkcje właściwie w każdym miejscu, do którego dociera zasięg szybkiego Internetu.

