Klawiatura Razer Huntsman V2 ujrzała światło dzienne i przyniosła przyspieszenie tam, gdzie wydawało się to już niemożliwe. Robi wrażenie!

Razer Huntsman V2 to najszybsza klawiatura gamingowa na rynku

Oto Razer Huntsman V2 – gamingowa klawiatura, będąca następczynią modelu z 2018 roku, której cechą charakterystyczną były zupełnie nowe przełączniki optyczno-mechaniczne. Producent z San Diego nie zmarnował ostatnich trzech lat i w tym czasie pracował nad ich drugą generacją. Między innymi (ale nie tylko) dzięki temu ta najszybsza klawiatura świata jeszcze bardziej przyspieszyła.

Zacznijmy od tych przełączników. W drugiej generacji optyczno-mechaniczne switche Razera są cichsze, za sprawą silikonowych tłumików i obfitszego smarowania, które przy okazji sprawia, że ich praca jest jeszcze bardziej płynna. Wykorzystanie wiązki światła podczerwonego do aktywacji kliku całkowicie eliminuje opóźnienia i pozwala na skrócenie standardowego czasu reakcji (1 ms) do zaledwie 1/8 milisekundy. Tak, technologia HyperPolling podkręca częstotliwość próbkowania do zawrotnych 8000 Hz. Nie zmieniła się za to żywotność – to wciąż imponujące 100 milionów kliknięć.

A na tym nie koniec nowości

Model V2 doczekał się także kilku innych ulepszeń. Przyciski zużywają się jeszcze wolniej (dzięki zastosowaniu podwójnej warstwy tworzywa na nasadkach) i zapewniają palcom pewny chwyt (za sprawą teksturowanego wykończenia). Pojawiło się też wiele elementów wyciszających, aluminiowa płyta górna jest jeszcze sztywniejsza, a ergonomiczna podpórka pod nadgarstki odciąża je podczas długiej rozgrywki. W nowym Huntsmanie nie zabrakło też wielofunkcyjnego pokrętła i przycisków multimedialnych, podświetlenia Chroma RGB oraz hybrydowej pamięci na ustawienia.

No dobra, to ile kosztuje Razer Huntsman V2?

Spodziewasz się pewnie, że nie jest tania i jeśli tak myślisz, to nie jesteś w błędzie. Klawiatura Razer Huntsman V2 z liniowymi przełącznikami optycznymi kosztuje mianowicie 210 euro, co najpewniej będzie oznaczać tyle, że w Polsce zapłacimy za nią przeszło tysiaka. Ewentualnie można wybrać model z dopiskiem „Tenkeyless”, czyli pozbawiony sekcji numerycznej i przycisków multimedialnych. Taki kompaktowy wariant został wyceniony na 170 euro.

Być może pamiętasz też, że na początku roku amerykański producent pokazał klawiaturę Razer Huntsman V2 Analog z (jak sama nazwa wskazuje) przełącznikami analogowymi, w których siła nacisku naprawdę ma znaczenie. Wcześniej w sprzedaży pojawiła się też najmniejsza, 60-procentowa klawiatura Razera – Huntsman Mini.

Źródło: Razer, informacja własna