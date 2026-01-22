Powerbank w ciele smartfonu. Realme P4 Power może trafić do Polski

Od kiedy chińscy producenci zaczęli intensywniej korzystać z baterii krzemowo-węglowych, pojemności baterii w obudowach tej samej grubości znacznie wzrosły. Dzięki temu mogą powstać telefony pokroju realme P4 Power. Smartfon z wielkim akumulatorem może dotrzeć do Polski.

Chińska konkurencja pozwala sobie na uszczypliwości. Jeszcze pod koniec 2025 roku poznaliśmy smartfon Honor Win (cała nazwa z angielskiego może brzmieć jak “Honor wygrywa”), który mieści w sobie akumulator o pojemności 10000 mAh. Nazwa ta ewidentnie nie spodobała się realme, które swoim nowym telefonem niejako ma odebrać “zwycięstwo” dzięki akumulatorowi o pojemności... 10001 mAh.

Realme P4 Power zabłyśnie nie tylko dzięki baterii

Najważniejszą cechą nowego telefonu realme jest oczywiście bateria. Według producenta ta ma wystarczyć na 3,5 dnia lekkiego użytkowania. Dużą pojemnością będziemy mogli się podzielić - producent zapowiedział wsparci technologii ładowania zwrotnego z mocą do 27W.

Dotychczas telefony o takich ogniwach były rzadkością. Jeżeli już się pojawiały na rynku, wyglądały i ważyły tyle, co narzędzie budowlane, a ich grubość przekraczała kilkanaście milimetrów. Z realme P4 Power będzie inaczej, choć producent nie ujawnia szczegółów. Znając jednak osiągnięcia chociażby Honor Power 2 z ogniwem 10080 mAh i grubością obudowy 8 milimetrów, możemy spodziewać się porównywalnej grubości.

realme P4 Power z półprzezroczystym wykończeniem

Nie tylko bateria będzie wyróżniała ten smartfon. Producent postawił na design TransView z dwutonowym wykończeniem obudowy, przypominającym czasy realme GT 6. Górna część obudowy otrzyma półprzezroczystą osłonę, zza której wyłoni się element “Precision Energy Loop” połączony z wyspą aparatów. Dolna część tyłu obudowy jest matowa. Telefon zadebiutuje w wersji srebrnej, pomarańczowej oraz graniczącej między niebieską i fioletową opcji TransBlue.

Wiemy także, że producent postawi na ekran o przekątnej 6,78 cala i będzie to panel AMOLED o rozdzielczości określonej jedynie jako “1,5K”. W przeciekach mówi się z kolei o układzie MediaTeka 7400 oraz 80-watowym ładowaniu przewodowym. Premiera w Indiach została zaplanowana na 29 stycznia.

realme P4 Power może trafić do Polski

Wiemy też, że grafikę na temat baterii o dokładnej pojemności przygotował polski oddział realme, więc istnieje szansa, że ten model trafi na nasz rynek.

