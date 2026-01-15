Xiaomi Redmi Note 15 oficjalnie. Nowe baterie i podwyższona wytrzymałość

To staje się już tradycją. Wraz z początkiem roku Xiaomi odświeża serię Redmi Note. W tym roku zobaczymy aż 5 smartfonów, w których nacisk położono przede wszystkim na baterie i odporność na upadki. Dodatkowo premierze towarzyszą inteligentne okulary i słuchawki.

W tym roku seria Redmi Note 15 zaoferuje bardzo podobny design dla każdego z pięciu modeli. Wyspa aparatów znajduje się teraz w po środku górnej części obudowy. Producent kładzie szczególny nacisk na wytrzymałość: modele Redmi Note 15 Pro+ oraz Redmi Note 15 Pro 5G mają obudowy radzące sobie z upadkami z wysokości do 2 metrów, a także zgodne ze standardem IP68 oraz IP69K.

Redmi Note 15 Pro+

Nieco mniej okazale wygląda to w przypadku modeli z niższego budżetu. Redmi Note 15 Pro 4G oferuje wytrzymałość zgodną ze standardem IP65, a telefon przeszedł testy na wstrząsy i upadki wykonywane przez SGS. Z kolei w Redmi Note 15 5G postawiono na standard IP66, co oznacza, że telefon poradzi sobie z mocnymi strumieniami wody, a także wytrzyma upadki z wysokości 1,7 metra. W najtańszym Redmi Note 15 (obsługującym sieci do 4G) wodoodporność to IP64, a więc telefon poradzi sobie z zachlapaniami.

Nie tylko trwałe obudowy. Smartfony Redmi Note dostały większe baterie

Ważnym aspektem nowych smartfonów Xiaomi jest zastosowanie ogniw krzemowo-węglowych (z wyłączeniem modelu Redmi Note 14). To oznacza większą pojemność bez powiększania obudowy względem ogniw litowo-jonowych. W najmocniejszym Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G ogniwo 6500 mAh, a Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6580 mAh. W Redmi Note 15 4G zastosowano baterię 6500 mAh.

Modele bez dopisku Pro także oferują spore akumulatory. Xiaomi Redmi Note 15 (w wersji 5G) otrzyma ogniwo krzemowo-węglowe o pojemności 5520 mAh, z kolei Xiaomi Redmi Note 15 (4G) zaoferuje baterię litowo-jonową o pojemności 6000 mAh. W najmocniejszym modelu zastosowano ładowanie o mocy 100W wraz z ładowaniem wzrotnym o mocy 22,5W.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

System zarządzania energią Xiaomi Surge ma zagwarantować, że po 1600 cyklach ogniwa zachowają 80% oryginalnej pojemności. Oznacza to mniej więcej 6 lat typowego użytkowania. Elementem wspólnym wszystkich urządzeń jest także zastosowanie ekranów w technologii AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz. Wszystkie smartfony pracują też pod kontrolą Androida 15 i nakładki HyperOS 2. Producent obiecuje 4 duże aktualizacje systemu dla każdego z modeli.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro w wersji 4G

Modele z podserii Pro zaoferują funkcję Xiaomi Offline Communication, która na dystansie kilometra pozwala na prowadzenie rozmów bez zasięgu sieci. We wszystkich urządzeniach skorzystamy z asystenta AI Google Gemini oraz funkcji Circle to Search. Dodatkowo dzięki technologii Wet Touch 2.0 ekrany telefonu nadal odpowiadają na dotyk palcem pomimo zabrudzeń.

Redmi Note 15 5G

Seria Xiaomi Redmi Note 15 korzysta z aparatów o wysokiej rozdzielczości. W przypadku modeli bazowych główne aparaty mają 108 Mpix, a wszystkie modele Pro korzystają z 200-megapikselowych jednostek. Oprócz tego poza Xiaomi Redmi Note 15 (4G) wyposażono je w optyczną stabilizację.

Seria Xiaomi Redmi Note 15 – specyfikacja i cena

Tak prezentują się poszczególne modele w serii

Specyfikacja Redmi Note 15 Redmi Note 15 5G Redmi Note 15 Pro 4G Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro+ 5G Ekran AMOLED, 6,77", 2392x1080, 120 Hz, do 3200 nitów AMOLED 6,8", 2392×1080, 120 Hz, do 3200 nitów AMOLED 6,77", 2392×1080, 120 Hz, do 3200 nitów AMOLED 6,83", 2772×1280, 120 Hz, do 3200 nitów AMOLED 6,83", 2772×1280, 120 Hz, do 3200 nitów Głośniki Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo Czip MediaTek Helio G100 Ultra Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 MediaTek Helio G200 Ultra MediaTek Dimensity 7400 Ultra Snapdragon 7s Gen 4 Pamięć operacyjna 8 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8/12 GB Pamięć na dane 256 GB 128 GB 256 GB 256 GB 256/512 GB Aparat główny 108 Mpix, 1/1,67", f/1.7 108 Mpix, 1/1,67", f/1.7, OIS 200 Mpix, f/2.2, 1/4", OIS 200 Mpix, 1/1,95", f/1.5, OIS 200 Mpix, 1/1,4", f/1.7, OIS Aparat ultraszerokokątny Brak 8 Mpix, f/2.2, 120 stopni 8 Mpix, f/2.2, 120 stopni 8 Mpix, f/2.2, 120 stopni 8 Mpix, f/2.2, 120 stopni Aparat dodatkowy Brak Brak Brak Brak Brak Aparat przedni 20 Mpix, f/2.2 20 Mpix, f/2.2 32 Mpix, f/2.2 20 Mpix 32 Mpix, f/2.2 Bateria 6000 mAh 5520 mAh 6500 mAh 6580 mAh 6500 mAh Łączność 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC* 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych w ekranie (optyczny) Czytnik linii papilarnych w ekranie (optyczny) Czytnik linii papilarnych w ekranie (optyczny) Czytnik linii papilarnych w ekranie (optyczny) Czytnik linii papilarnych w ekranie (optyczny) Wymiary 164 x 75,4 x 7,9 mm 164 × 75,4 × 7,4 mm 163,2 × 76,3 × 8 mm 163,6 × 78,1 × 8 mm 163,3 × 78,3 × 8,2 mm Masa 183,7 g 178 g 195 g 210 g 207 g Android Android 15, HyperOS 2 Android 15, HyperOS 2 Android 15, HyperOS 2 Android 15, HyperOS 2 Android 15, HyperOS 2 Odporność IP64 IP66 IP65 IP68, IP69K IP68, IP69K

Xiaomi Redmi Note 15

Smartfony wyceniono następująco:

Redmi Note 15 8/256 GB – 1099 złotych;

Redmi Note 15 5G 6/128 GB – 1199 złotych;

Redmi Note 15 Pro 4G 8/256 GB – 1499 złotych;

Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB – 1699 złotych;

Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256 GB – 1999 złotych;

Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512 GB – 2299 złotych.

W ofercie premierowej cena Redmi Note 15 będzie kosztował 899 złotych, Redmi Note 15 5G – 999 złotych, Redmi Note 15 Pro – 1299 złotych. Z kolei przy zakupie Redmi Note 15 Pro 5G na stronie mi.com do koszyka wrzucimy Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L za złotówkę. Jeśli wybierzemy jeden z dwóch wariantów Redmi Note 15 Pro+ 5G na stronie mi.com, dodamy do koszyka za 1 zł Redmi Pad 2 4/128 GB Wi-Fi lub Xiaomi Robot Vacuum S40C EU.

Nowe akcesoria Xiaomi stawiają na czysty dźwięk

Podczas konferencji zaprezentowano także inteligentne okulary Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses. Oferują one głośniki w formacie Open-ear z technologią kompensacji utrat związanych z odległością przetworników od ucha. Producent zaimplementował także system redukowania hałasu. Funkcjonalność przypomina słuchawki Bluetooth – z poziomu Smart Audio Glasses można odebrać połączenie i posłuchać muzyki.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses

Na jednym ładowaniu producent obiecuje do 24 godzin pracy. Jeżeli będziemy słuchali z ich pomocą muzyki, na jednym ładowaniu wytrzymają do 10 godzin, a bateria wystarczy na 10 godzin połączeń. Okulary kontrolujemy za pomocą płytki dotykowej umieszczonej na jednym z nauszników. Dzięki wodoodporności IP54 rozwiązanie poradzi sobie z potem i zachlapaniami. To wszystko przy masie 40 gramów.

Xiaomi Redmi Buds 8 Lite

Redmi Buds 8 Lite to słuchawki wycenione na 99 złotych. W tej cenie producent oferuje hybrydowe ANC do 42 decybeli. Za dźwięk odpowiada 12,4-milimetrowy przetwornik dynamiczny oraz obsługa kodeków przesyłania SBC i AAC. Konstrukcja dokanałowa korzysta z dwóch mikrofonów, które ograniczają szumy wiatru. Oferuje też czas pracy na jednym ładowaniu do 36 godzin z etui ładującym oraz do 8 godzin bez niego.