Xiaomi Redmi Note 15 oficjalnie. Nowe baterie i podwyższona wytrzymałość
To staje się już tradycją. Wraz z początkiem roku Xiaomi odświeża serię Redmi Note. W tym roku zobaczymy aż 5 smartfonów, w których nacisk położono przede wszystkim na baterie i odporność na upadki. Dodatkowo premierze towarzyszą inteligentne okulary i słuchawki.
W tym roku seria Redmi Note 15 zaoferuje bardzo podobny design dla każdego z pięciu modeli. Wyspa aparatów znajduje się teraz w po środku górnej części obudowy. Producent kładzie szczególny nacisk na wytrzymałość: modele Redmi Note 15 Pro+ oraz Redmi Note 15 Pro 5G mają obudowy radzące sobie z upadkami z wysokości do 2 metrów, a także zgodne ze standardem IP68 oraz IP69K.
Nieco mniej okazale wygląda to w przypadku modeli z niższego budżetu. Redmi Note 15 Pro 4G oferuje wytrzymałość zgodną ze standardem IP65, a telefon przeszedł testy na wstrząsy i upadki wykonywane przez SGS. Z kolei w Redmi Note 15 5G postawiono na standard IP66, co oznacza, że telefon poradzi sobie z mocnymi strumieniami wody, a także wytrzyma upadki z wysokości 1,7 metra. W najtańszym Redmi Note 15 (obsługującym sieci do 4G) wodoodporność to IP64, a więc telefon poradzi sobie z zachlapaniami.
Nie tylko trwałe obudowy. Smartfony Redmi Note dostały większe baterie
Ważnym aspektem nowych smartfonów Xiaomi jest zastosowanie ogniw krzemowo-węglowych (z wyłączeniem modelu Redmi Note 14). To oznacza większą pojemność bez powiększania obudowy względem ogniw litowo-jonowych. W najmocniejszym Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G ogniwo 6500 mAh, a Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6580 mAh. W Redmi Note 15 4G zastosowano baterię 6500 mAh.
Modele bez dopisku Pro także oferują spore akumulatory. Xiaomi Redmi Note 15 (w wersji 5G) otrzyma ogniwo krzemowo-węglowe o pojemności 5520 mAh, z kolei Xiaomi Redmi Note 15 (4G) zaoferuje baterię litowo-jonową o pojemności 6000 mAh. W najmocniejszym modelu zastosowano ładowanie o mocy 100W wraz z ładowaniem wzrotnym o mocy 22,5W.
System zarządzania energią Xiaomi Surge ma zagwarantować, że po 1600 cyklach ogniwa zachowają 80% oryginalnej pojemności. Oznacza to mniej więcej 6 lat typowego użytkowania. Elementem wspólnym wszystkich urządzeń jest także zastosowanie ekranów w technologii AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz. Wszystkie smartfony pracują też pod kontrolą Androida 15 i nakładki HyperOS 2. Producent obiecuje 4 duże aktualizacje systemu dla każdego z modeli.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro w wersji 4G
Modele z podserii Pro zaoferują funkcję Xiaomi Offline Communication, która na dystansie kilometra pozwala na prowadzenie rozmów bez zasięgu sieci. We wszystkich urządzeniach skorzystamy z asystenta AI Google Gemini oraz funkcji Circle to Search. Dodatkowo dzięki technologii Wet Touch 2.0 ekrany telefonu nadal odpowiadają na dotyk palcem pomimo zabrudzeń.
Seria Xiaomi Redmi Note 15 korzysta z aparatów o wysokiej rozdzielczości. W przypadku modeli bazowych główne aparaty mają 108 Mpix, a wszystkie modele Pro korzystają z 200-megapikselowych jednostek. Oprócz tego poza Xiaomi Redmi Note 15 (4G) wyposażono je w optyczną stabilizację.
Seria Xiaomi Redmi Note 15 – specyfikacja i cena
Tak prezentują się poszczególne modele w serii
|Specyfikacja
|Redmi Note 15
|Redmi Note 15 5G
|Redmi Note 15 Pro 4G
|Redmi Note 15 Pro
|Redmi Note 15 Pro+ 5G
|Ekran
|AMOLED, 6,77", 2392x1080, 120 Hz, do 3200 nitów
|AMOLED 6,8", 2392×1080, 120 Hz, do 3200 nitów
|AMOLED 6,77", 2392×1080, 120 Hz, do 3200 nitów
|AMOLED 6,83", 2772×1280, 120 Hz, do 3200 nitów
|AMOLED 6,83", 2772×1280, 120 Hz, do 3200 nitów
|Głośniki
|Stereo
|Stereo
|Stereo
|Stereo
|Stereo
|Czip
|MediaTek Helio G100 Ultra
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|MediaTek Helio G200 Ultra
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra
|Snapdragon 7s Gen 4
|Pamięć operacyjna
|8 GB
|6 GB
|8 GB
|8 GB
|8/12 GB
|Pamięć na dane
|256 GB
|128 GB
|256 GB
|256 GB
|256/512 GB
|Aparat główny
|108 Mpix, 1/1,67", f/1.7
|108 Mpix, 1/1,67", f/1.7, OIS
|200 Mpix, f/2.2, 1/4", OIS
|200 Mpix, 1/1,95", f/1.5, OIS
|200 Mpix, 1/1,4", f/1.7, OIS
|Aparat ultraszerokokątny
|Brak
|8 Mpix, f/2.2, 120 stopni
|8 Mpix, f/2.2, 120 stopni
|8 Mpix, f/2.2, 120 stopni
|8 Mpix, f/2.2, 120 stopni
|Aparat dodatkowy
|Brak
|Brak
|Brak
|Brak
|Brak
|Aparat przedni
|20 Mpix, f/2.2
|20 Mpix, f/2.2
|32 Mpix, f/2.2
|20 Mpix
|32 Mpix, f/2.2
|Bateria
|6000 mAh
|5520 mAh
|6500 mAh
|6580 mAh
|6500 mAh
|Łączność
|4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC
|5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC
|4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC*
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych w ekranie (optyczny)
|Czytnik linii papilarnych w ekranie (optyczny)
|Czytnik linii papilarnych w ekranie (optyczny)
|Czytnik linii papilarnych w ekranie (optyczny)
|Czytnik linii papilarnych w ekranie (optyczny)
|Wymiary
|164 x 75,4 x 7,9 mm
|164 × 75,4 × 7,4 mm
|163,2 × 76,3 × 8 mm
|163,6 × 78,1 × 8 mm
|163,3 × 78,3 × 8,2 mm
|Masa
|183,7 g
|178 g
|195 g
|210 g
|207 g
|Android
|Android 15, HyperOS 2
|Android 15, HyperOS 2
|Android 15, HyperOS 2
|Android 15, HyperOS 2
|Android 15, HyperOS 2
|Odporność
|IP64
|IP66
|IP65
|IP68, IP69K
|IP68, IP69K
Smartfony wyceniono następująco:
- Redmi Note 15 8/256 GB – 1099 złotych;
- Redmi Note 15 5G 6/128 GB – 1199 złotych;
- Redmi Note 15 Pro 4G 8/256 GB – 1499 złotych;
- Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB – 1699 złotych;
- Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256 GB – 1999 złotych;
- Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512 GB – 2299 złotych.
W ofercie premierowej cena Redmi Note 15 będzie kosztował 899 złotych, Redmi Note 15 5G – 999 złotych, Redmi Note 15 Pro – 1299 złotych. Z kolei przy zakupie Redmi Note 15 Pro 5G na stronie mi.com do koszyka wrzucimy Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L za złotówkę. Jeśli wybierzemy jeden z dwóch wariantów Redmi Note 15 Pro+ 5G na stronie mi.com, dodamy do koszyka za 1 zł Redmi Pad 2 4/128 GB Wi-Fi lub Xiaomi Robot Vacuum S40C EU.
Nowe akcesoria Xiaomi stawiają na czysty dźwięk
Podczas konferencji zaprezentowano także inteligentne okulary Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses. Oferują one głośniki w formacie Open-ear z technologią kompensacji utrat związanych z odległością przetworników od ucha. Producent zaimplementował także system redukowania hałasu. Funkcjonalność przypomina słuchawki Bluetooth – z poziomu Smart Audio Glasses można odebrać połączenie i posłuchać muzyki.
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses
Na jednym ładowaniu producent obiecuje do 24 godzin pracy. Jeżeli będziemy słuchali z ich pomocą muzyki, na jednym ładowaniu wytrzymają do 10 godzin, a bateria wystarczy na 10 godzin połączeń. Okulary kontrolujemy za pomocą płytki dotykowej umieszczonej na jednym z nauszników. Dzięki wodoodporności IP54 rozwiązanie poradzi sobie z potem i zachlapaniami. To wszystko przy masie 40 gramów.
Redmi Buds 8 Lite to słuchawki wycenione na 99 złotych. W tej cenie producent oferuje hybrydowe ANC do 42 decybeli. Za dźwięk odpowiada 12,4-milimetrowy przetwornik dynamiczny oraz obsługa kodeków przesyłania SBC i AAC. Konstrukcja dokanałowa korzysta z dwóch mikrofonów, które ograniczają szumy wiatru. Oferuje też czas pracy na jednym ładowaniu do 36 godzin z etui ładującym oraz do 8 godzin bez niego.
