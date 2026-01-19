Chcą zmienić sposób, w jaki robisz zakupy. Revolut zapowiada nową funkcję

Wyobraź sobie, że zamiast przeglądać dziesiątki stron internetowych i klikać w koszyki, po prostu zlecasz zakup swojemu cyfrowemu asystentowi. Revolut właśnie ogłosił wdrożenie rozwiązania, które ma uczynić ten scenariusz codziennością dla milionów użytkowników w Europie.

Brytyjski startup ogłosił, że Revolut Pay stał się jedną z pierwszych metod płatności w Unii Europejskiej, która jest zgodna z protokołem Google Agent Payments Protocol AP2. Dzięki niemu możliwe będzie dokonywanie zakupów z wykorzystaniem agentów AI.

Czym jest agentic commerce?

Tradycyjny model zakupów online, oparty na przeglądarce i przycisku "kup teraz", zaczyna powoli ewoluować w stronę tzw. agentic commerce. W tym systemie transakcje odbywają się wewnątrz rozmowy z asystentem AI. Zamiast wypełniać formularze, użytkownik prowadzi dialog, a sztuczna inteligencja zajmuje się resztą – od znalezienia produktu po finalizację płatności.

Google AP2 to otwarty protokół, który stanowi pomost między klientem, sprzedawcą, agentem AI oraz bankiem. Revolut, który uczestniczył w rozwoju tego standardu, jest już gotowy na jego obsługę. Twórcy obiecują, że ich infrastruktura zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki systemowi monitorowania oszustw oraz natychmiastowym powiadomieniem na telefon.

Revolut to fintech, który powstał w Londynie w 2015 roku. Firma chwali się, że z jej usług korzysta 70 mln osób na świecie, w tym 5 mln Polaków.