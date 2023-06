Hopla – to nazwa chatbota opartego o sztuczną inteligencję (AI), do którego dostęp uzykali właśnie klienci sieci sklepów Carrefour we Francji. Usługa ma ułatwić robienie zakupów i pozwoli tworzyć listy zakupów m.in. w oparciu o to, co obecnie znajduje się w lodówce klientów.