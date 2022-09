Jak wypada najlepszy procesor AMD Ryzen 7000? W sieci pojawiły się testy wydajności modelu Ryzen 7 9 7950X, które potwierdzają świetne osiągi sprzętu – to najwydajniejszy procesor do zastosowań konsumenckich.

Ryzen 9 7950X – topowy procesor AMD

Ryzen 9 7950X to topowy przedstawiciel nowej serii Ryzen 7000 (Raphael). Układ został wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki z generacji Zen 4 – standardowo pracują one z taktowaniem 4,5 GHz, ale w trybie Boost mogą one przyspieszyć nawet do 5,7 GHz.

Model Rdzenie/Wątki Taktowanie bazowe/boost Pamięć L2 + L3 Kontroler pamięci Grafika Podkręcanie TDP Cena AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 16 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W $699 AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 12 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W $549 AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 8 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W $399 AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 6 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W $299

Procesor sprawdzi się jako podstawa wydajnego komputera do gier i tworzenia treści. Do jego obsługi wymagana jest płyta główna z gniazdem AM5 pod pamięci DDR5 RAM. Nie obejdzie się też bez wydajnego chłodzenia (współczynnik TDP oszacowano tutaj aż na 170 W!).

Wydajność procesora AMD Ryzen 9 7950X

Producent podczas premiery chwalił się świetnymi osiągami procesora. Topowy Ryzen ma być nie tylko dużo wydajniejszy od poprzedniego modelu Ryzen 9 5950X (16 rdzeni/32 wątki), ale też pokonywać konkurencyjny model Core i9-12900K (16 rdzeni/24 wątki).

Na chińskim forum baidu pojawił się ciekawy zrzut ekranu, który ujawnia wydajność procesora Ryzen 9 7950X w benchmarku Cinebench R23. Testy miały być przeprowadzone na chłodzeniu powietrznym.

Procesor ma osiągać 2205 punktów w trybie jednordzeniowym i 29 649 punktów w trybie wielordzeniowym.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 2205 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 2007 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 1674 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 1643 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 29649 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27376 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 26443 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 15265

Wydajność wygląda całkiem nieźle, ale niezbyt imponująco - mówimy o przewadze tylko na poziomie odpowiednio 34% i 12% względem Ryzen 9 5950X oraz 10% i 8% względem Core i9-12900K.

Warto jednak zauważyć, że przeprowadzone testy najpewniej nie wykazują pełnego potencjału procesora. AMD podczas konferencji chwaliło się 48% przewagi w teście wielordzeniowym względem modelu Ryzen 9 5950X i 41% przewagi względem Core i9-12900K. Czyżby chłodzenie okazało się niewystarczające i ograniczało możliwości procesora? Bardzo możliwe!

Na forum ChipHell pojawił się inny zrzut ekranu, który ma przedstawiać testy tego samego procesora, ale z wykorzystaniem chłodzenia wodnego.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 36256 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 29649 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27376 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 26443 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 15265

Ryzen 9 7950X z lepszym chłodzeniem osiąga 36 256 punktów w trybie wielordzeniowym, czyli o 38% lepszy wyniki względem modelu Ryzen 9 5950X i o 32% lepszy względem Core i9-12900K. Tutaj przewaga wygląda naprawdę imponująco, ale nadal nie dorównuje do pomiarów przeprowadzonych przez AMD.

Ryzen 9 7950X – na dostępność jeszcze poczekamy

Zainteresowani będą musieli jeszcze trochę poczekać - procesory AMD Ryzen 7000 mają trafić do sprzedaży 27 września. Ryzen 9 7950X ma być najwydajniejszym i najdroższym przedstawicielem nowej serii. Układ został wyceniony na 699 dolarów.

Warto tutaj dodać, że niedługo na rynku mają pojawić się nowe procesory Intel Core 13. generacji. W takiej sytuacji dominacja Ryzena 9 7950X w segmencie konsumenckim wcale nie jest taka pewna.

Źródło: Twitter @ harukaze5719, Twitter @ Henry GAU, AMD, baidu, ChipHell