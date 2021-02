Kolejny budżetowy telefon dla niewymagających użytkowników trafił na rynek - na razie tylko wietnamski. Znamy już pełną specyfikację Samsunga Galaxy M12. Wiele wskazuje na to, że nowy Samsung może znaleźć wielu zwolenników

Nowy Samsung? Nie dla Polaka, dla Wietnamczyka to.

Premiera nowego smartfona Samsunga należała do tych dyskretnych. Nowy Galaxy M12 pojawił się na stronie producenta, i tyle. Żadnych konferencji, prezentacji etc. Niestety urządzenie jest na razie dostępne tylko na rynku wietnamskim. Jego dostępność w Polsce nie jest potwierdzona. Obecnie na naszym rynku wciąż dostępny jest Samsung Galaxy M11, dlatego wkrótce możemy oczekiwać przedstawienia następcy.

Samsung Galaxy M12 - specyfikacja

Smartfon został wyposażony w podzespoły, które mają umieścić go w segmencie tzw. budżetowych telefonów. Jego teoretyczna specyfikacja techniczna wskazuje, że może być często wybieranym telefonem - trudno doszukać się w nim czegoś, co przekreśli go podczas wyboru.

Bateria nowego budżetowca od Samsunga ma pojemność 6000 mAh z szybkim ładowaniem 15 W. Wyświetlacz w technologii PLS IPS o przekątnej 6,5” pracujący w rozdzielczości 720 x 1600 px jest panelem typu Infinity-V. Oznacza to, że sam ekran posiada cienkie ramki i wycięcie tylko na aparat do selfie.



Samsung Galaxy M12 - tył urządzenia

Galaxy M12 będzie oferowany w kilku konfiguracjach pamięciowych, w których topowa to nawet 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Słabsze wersje to 3/4 GB RAM oraz 32/64 GB pamięci wewnętrznej. Pozytywnym zaskoczeniem jest slot na kartę microSD, co pozwoli na rozszerzenie pamięci o nawet 1 TB.

Płynną pracę smartfona ma zapewniać ośmiordzeniowy procesor Exynos 850 (Cortex-A55).

Osoby oczekujące od telefonu robienia dobrej jakości zdjęć nie będą rozczarowane. Samsung Galaxy M12 posiada poczwórny moduł aparatu z tyłu składający się z aparatu głównego o rozdzielczości 48 Mpx (f/2.0), dodatkowego ultra szerokokątnego o polu widzenia 123° 5 Mpx (f/2.2), oraz dwóch sensorów 2 Mpx (f/2.4) do zdjęć makro i wykrywania głębi. Selfie wykonamy przy użyciu aparatu 8 Mpx.



Samsung Galaxy M12 - aparaty z tyłu

Producent zastosował rozwiązanie znane z innych telefonów Samsunga - czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej krawędzi urządzenia, port USB typu C oraz Dual SIM i co ważne - złącze słuchawkowe 3,5 mm. Telefon będzie sprzedawany w trzech wersjach kolorystycznych - czarny, niebieski i jadeitowy.

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowym budżetowcu Samsunga i czy jeśli Galaxy M12 pojawi się na polskim rynku - będzie wystarczająco dobry, by zrobić zamieszanie wśród telefonów w średniej półce cenowej.

Źródło: GSMarena.com

