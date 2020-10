Szukasz taniego smartfona? Samsung proponuje Galaxy M11, który został wyceniony na niespełna 700 złotych. Sprawdźmy, czego można się po nim spodziewać.

Tani smartfon Samsung Galaxy M11 już w sprzedaży

Wiele osób ma spore zastrzeżenia co do cen smartfonów z logo Samsung. Niekiedy wypada się z nimi zgodzić, aczkolwiek jednym z miłych wyjątków okazał się w tym roku Galaxy M21. I chyba na fali jego ciepłego przyjęcia z nieco większą uwagą śledzimy teraz kolejne nowości z tej samej serii. Galaxy M11 jest jeszcze tańszy, ale co za tym idzie również mniej zaawansowany.

To propozycja dla szukających telefonu do 700 złotych. Idealnie mieści się w tym budżecie, ponieważ został wyceniony na 699 złotych. Zainteresowani znajdą już Galaxy M11 w wybranych sklepach i mogą nastawiać się na dwie wersje kolorystyczne - czarną oraz niebieską.

Specyfikacja Galaxy M11 na kolna nie rzuca

Android 10 z One UI 2.0

6,4-calowy ekran TFT, HD+ (720 x 1560 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 450, Adreno 506

3 GB RAM

32 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 13 Mpix f/1.8 + 5 Mpix f/2.2 + 2 Mpix f/2.4 (wideo maksymalnie 1080p przy 30 fps)

kamera przednia 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz, NFC

dual SIM

czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy

bateria 5000 mAh, ładowanie 15W

wymiary 161,4 x 76,3 x 9 mm

Cena od razu sugeruje, że należy nastawiać się na sprzęt raczej do podstawowych zadań. I taki można, a nawet trzeba oceniać pod względem atrakcyjności. Największym plusem Galaxy M11 wydaje się bateria, ponieważ pojemność 5000 mAh i wsparcie ładowania 15W w tej cenie wyglądają dobrze. Producent zadbał też o NFC, dual SIM oraz czytnik linii papilarnych i rozpoznawanie twarzy. Znajdziemy jednak w tej cenie propozycje o większej wydajności, porywająco nie zapowiadają się tu również aparaty fotograficzne i ekran.

Zanosi się zatem na sporo kompromisów. Przynajmniej przy wstępnej ocenie, bo o pełną można pokusić się dopiero po spędzeniu z urządzeniem przynajmniej kilku chwil.

A co Wy sądzicie o Galaxy M11?

Źródło: Samsung

