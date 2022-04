Samsung The Freestyle wylądował wreszcie na polskich półkach sklepowych. Wyjątkowo zmyślny projektor może znaleźć się w twoim mieszkaniu jeszcze przed Wielkanocą.

Samsung The Freestyle: projekcja w stylu dowolnym

To jedno z najciekawszych urządzeń zaprezentowanych podczas tegorocznych targów CES, a także jeden z najbardziej intrygujących projektorów, jakie w ostatnich latach dane nam było zobaczyć. Samsung The Freestyle – zgodnie ze swoją nazwą – zapewnia olbrzymią swobodę, oferując przy tym naprawdę niezłą jakość obrazu.

Ten przenośny projektor jest w stanie wyświetlić obraz o przekątnej od 30 do nawet 100 cali, cechując się przy tym rozdzielczością Full HD i obsługą HDR-u. Oferuje także automatyczną korektę trapezową, automatyczne wyostrzanie i automatyczne poziomowanie. W połączeniu z obrotową konstrukcją oznacza to możliwość rzucania treści na dowolną powierzchnię: ścianę, sufit czy kawałek czegokolwiek.

Oglądaj gdzie chcesz, oglądaj co chcesz

Samsung The Freestyle gwarantuje swobodę także w kontekście dostępu do treści. Nie dość, że umożliwia bezproblemowe rzucanie obrazu ze smartfona (metodą dotknij-i-wyświetl), to jeszcze ma na pokładzie system Smart TV. Tak, pełnoprawny system Smart TV – taki sam jak na telewizorze. To oznacza możliwość korzystania z takich serwisów jak YouTube, HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video i wielu innych.

Kolejne atuty tego projektora to: głośnik o charakterystyce 360 stopni i mocy 5 W oraz kompatybilność z powerbankiem. To ostatnie sprawia, że możesz zabrać The Freestyle w dowolne miejsce, nawet takie, które znajduje się daleko od gniazdka elektrycznego.

Ile kosztuje projektor Samsung The Freestyle?

Jeśli chcesz, to już dziś możesz kupić Samsung The Freestyle za 4999 złotych. Możesz też poczekać na naszą recenzję. Decyzja należy do ciebie.

Źródło: Samsung