Eleganckie, wydajne i do tego wyjątkowo bezpieczne – właśnie takie mają być nowe dyski zewnętrzne Western Digital My Passport SSD.

Pamiętacie dyski WD My Passport SSD? Jakiś czas temu nawet mieliśmy okazję sprawdzić model My Passport SSD 256 GB. Producent postanowił jednak odświeżyć ofertę i przygotował nowe dyski, które oferują jeszcze lepsze parametry. Czego możemy się spodziewać?

Dyski WD My Passport SSD w nowej szacie

Nowa seria WD My Passport SSD została przeprojektowana od podstaw – wszystko dlatego, aby zapewnić użytkownikom najwyższą wydajność, niezawodność i… odrobinę luksusu. Nośniki zamknięto w zgrabnej, metalowej obudowie, która występuje w kilku stylowych wersjach kolorystycznych (w tym m.in. szarej, błękitnej, czerwonej oraz złotej).

Producent chwali się, że dyski idealnie leżą w dłoni i mieszczą się w torbie lub kieszeni plecaka. Nowa obudowa nie tylko świetnie wygląda, ale też jest odporna na wibrację, wstrząsy i upadki (do 1,98 m).

„Nowa seria My Passport SSD gwarantuje wydajność, niezawodność i wszechstronność, której oczekują od nas klienci. To potężne i wyrafinowane rozwiązanie dla osób, które codziennie tworzą i gromadzą dane, hobbystów czy profesjonalistów, którzy chcą przechowywać i przenosić szybko ogromne ilości plików. Zaokrąglone narożniki, falujące akcenty i miękkie krawędzie sprawiają, że dyski prezentują się wyjątkowo elegancko – zastosowane w nich charakterystyczne wzornictwo nie pozostawia jednak wątpliwości, że pochodzą one z wielokrotnie nagradzanej i docenianej przez użytkowników serii WD My Passport” – powiedziała Susan Park, vice president działu Consumer Solutions w Western Digital.

WD My Passport SSD z jeszcze lepszą wydajnością

Wygląd, wyglądem, ale nowe modele oferują też dużo lepsze osiągi (jest to zasługa zastosowania nośnika korzystającego z protokołu NVMe). Transfery sekwencyjne sięgają 1050 MB/s przy odczycie i 1000 MB/s przy zapisie danych, co w zupełności wykorzystuje potencjał interfejsu USB 3.2 Gen 2.

Gdyby tego było mało, producent zadbał też o bezpieczeństwo dysków – dostęp do danych można zabezpieczyć hasłem i 256-bitowym szyfrowaniem AES. Co ważne, ze sprzętu można korzystać na komputerach Mac i PC (bez instalacji dodatkowego oprogramowania).

Nowe dyski WD My Passport SSD niebawem w sprzedaży

Nowa seria WD My Passport SSD szczególnie powinna zainteresować twórców treści, którzy szukają pojemnego, wydajnego i bezpiecznego magazynu danych. Użytkownicy będą mogli mieć swoje pliki zawsze pod ręką, a w razie potrzeby przenosić je między komputerami.

Początkowo do sprzedaży trafią dwie wersje pojemnościowe: 500 GB (780 zł) i 1 TB (1250 zł) w szarej kolorystyce. Producent deklaruje, że pojemniejsze modele i dodatkowe kolory pojawią się na rynku jeszcze w tym roku.

Źródło: WD

Zobacz więcej o dyskach zewnętrznych: