Sezon 1 rozdziału 4 rozpoczyna się właśnie dziś. Wraz z aktualizacją, w grze pojawiło się sporo istotnych zmian, nowych skinów i broni. Co jeszcze zobaczymy w nowym, 4 rozdziale Fortnite?

Odświeżenie mapy. Fortnite wygląda teraz o niebo lepiej

Poprzedni rozdział, pełen chromowanych budowli i broni, którego zakończenie gracze mogli podziwiać późnym wieczorem w sobotę 3 grudnia odchodzi już w zapomnienie. Epic Games pokazało właśnie sezon 1 rozdziału 4 Fortnite, a razem z nim - zupełnie nową wyspę, w której przyjdzie nam zmierzyć się w ramach battle royale.

Nowe miejsca, które gracze będą odwiedzać w ciągu najbliższych tygodni w Fortnite to Cytadela (z bossem „Wieczny”), Rynek Kowadła (który pozornie wygląda na spokojny), Brutalny Bastion (gdzie znajdziemy śnieg, z którego utworzymy śnieżkę do toczenia się po okolicy) oraz Sioło Szaleństwa.

Motocykle w Fortnite to nowy sposób na przemieszczanie się

Jeśli podróżowanie samochodami i na zwierzętach było dla Was nudne w poprzednich sezonach Fortnite, to sezon 1 rozdziału 4 z pewnością ma coś dla was. Motocykle crossowe to nowość, która zmieni sposób poruszania się po mapie.

Z tych dwukołowców oczywiście będzie można atakować wrogów, a dodatkowo Epic Games pozwala wykonywać na nich szereg trików. Pamiętajcie jednak, że na motocyklu jesteście łatwym celem!

Motocykle w Fortnite to ciekawa nowość. Będą ułatwieniem, ale też trzeba będzie uważać na wrogów, którzy będą mieli łatwy cel

Wzmocnienia w trakcie gry

Nowe miejscówki i motocykle to nie jedyne ważne zmiany w nowym sezonie Fortnite. Razem z ostatnią aktualizacją w grze pojawią się aż 22 wzmocnienia (Rozszerzenia Rzeczywistości). Będzie je można zdobyć w trakcie rozgrywki - im dłużej Twoja drużyna utrzyma się na polu battle royale, tym więcej wzmocnień będzie można otrzymać.

Jak dokładnie będą działać Rozszerzenia Rzeczywistości? Tak wygląda się działanie kilku z nich:

Lekkie palce : bronie używające „małej” amunicji będą przeładowywać się szybciej

: bronie używające „małej” amunicji będą przeładowywać się szybciej Mechaniczny łucznik : gracz otrzyma Mechaniczny łuk wybuchowy oraz Mechaniczny łuk elektryczny

: gracz otrzyma Mechaniczny łuk wybuchowy oraz Mechaniczny łuk elektryczny Lotnik : rozkładanie lotni będzie możliwe przez cały mecz

: rozkładanie lotni będzie możliwe przez cały mecz Superdoładowanie : pojazdy, których używasz ty i twoja drużyna nie będą zużywać paliwa, a ich wytrzymałość zostanie zwiększona

: pojazdy, których używasz ty i twoja drużyna nie będą zużywać paliwa, a ich wytrzymałość zostanie zwiększona Szybujący sprinter: postać będzie skakać istotnie wyżej w trakcie sprintu oraz skakać w ogóle podczas niskiej grawitacji.

W nowym sezonie Fortnite pojawiła się nowa mechanika przeskakiwania przeszkód w trakcie sprintu. Ma ona ułatwić dynamiczną grę i szarżę na wrogów.

Spokojne miasteczko, ale to tylko pozory. To tutaj będzie się toczyć mnóstwo pojedynków

Nowe bronie w Fortnite: Sezon 1, rozdział 4

Jak nowy sezon, to i nowe bronie - to oczywiste. I w tej kwestii Epic Games postanowiło przygotować ciekawe nowości. W trakcie czwartego rozdziału będą pojawiać się również bronie, które znamy z poprzednich sezonów, ale nie zabraknie też tych całkowicie nowych.

Epic Games mówi o trybie zajmowania terytorium. Oznacza to, że gry zespołowe mogą mieć teraz więcej dynamiki. Oprócz pokonywania wrogów, ważne będzie też przejmowanie konkretnych punktów.

Ostatnia aktualizacja wprowadza m.in. Karabin Eks-Kaliber (karabin samopowtarzalny, który po trafieniu w cel zadaje dodatkowe obrażenia eksplodujące), Gromowa strzelba (ogromne obrażenia i szybkie zużycie amunicji, jak deklaruje producent), Ekspercka strzelba automatyczna, Karabin szturmowy Red-Eye, Pistolet maszynowy z dwoma magazynkami, Pistolet taktyczny oraz Młot uderzeniowy, który odrzuca atakującego na sporą odległość.

Karabin Eks-Kaliber, który po trafieniu w cel zada dodatkowe obrażenia

No i on… wiedźmin Geralt w Fortnite. Na tę skórkę czekaliśmy

Karnet bojowy w nowym sezonie mocno rozpieszcza graczy. Jeśli poprzednie skórki do zgarnięcia w grze nie spodobały wam się, to teraz może się to zmienić. Przede wszystkim z uwagi na Geralta z Rivii, który trafił do Fortnite razem z Płotką.

Oprócz wiedźmina, nowe skiny, które trafiły do karnetu bojowego to Massai, Doom Slayer (tak, ten z gry Doom), Dusty, Nezumi i wiele innych.

Skiny w karnecie bojowym sezonu 1 rozdziału 4 Fortnite

To jak, wskakujecie do busa bojowego w Fortnite i ruszacie zwiedzać nowe miejsca?

