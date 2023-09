Kolejny serwis VOD ogłosił wartą uwagi promocję. Jeszcze do końca września roczny dostęp do biblioteki SkyShowtime możecie uzyskać za paręnaście złotych. Co zrobić, aby się załapać?

SkyShowtime – ukryta promocja

SkyShowtime to stosunkowo nowy na polskim rynku serwis VOD, w którego ofercie znajdziecie hity spod szyldu Peacock, DreamWorks, Universal, Nickelodeon, Showtime, Paramount+ i Paramount Pictures. W jego bibliotece zagościły już m.in. “Yellowstone”, “Top Gun: Maverick”, “M3GAN”, “Babilon” oraz polska “Warszawianka” z Borysem Szycem w roli głównej. Niebawem dołączą zaś do nich “Poker Face” i niedawna premiera kinowa – “Dungeons & Dragons: Złodziejski honor”. Teraz możecie zobaczyć je w cenie promocyjnej.

Ta wynosi 14,99 zł miesięcznie i obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy korzystania z usługi (dla porównania standardowa opłata abonamentowa to wydatek 24,99 złotych w skali miesiąca). Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych użytkowników serwisu, a skorzystać z niej można jedynie do 30 września 2023 roku pod niniejszym adresem. Warto w tym miejscu wspomnieć, że mamy do czynienia z ukrytą promocją, która nie jest widoczna z poziomu strony startowej platformy.

Po upływie okresu promocyjnego Wasz abonament zostanie automatycznie przedłużony, co wiąże się z naliczeniem standardowej opłaty. Jeżeli chcecie tego uniknąć, konieczna będzie uprzednia rezygnacja z usługi. Możecie to zrobić w dowolnie wybranym momencie.

Źródło: SkyShowtime