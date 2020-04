The Last Campfire to znacznie mniejsza gra niż No Man’s Sky. Ekipa Hello Games bardzo się do niej jednak przyłożyła – przynajmniej sugeruje to ten nowy materiał, przedstawiony podczas wydarzenia Inside Xbox.

The Last Campfire, czyli przygodówka artystyczna

Najrozmaitsze łamigłówki, „urocze” podejście do mrocznej fantastyki i medytacyjny nastrój – tym właśnie cechować będzie się The Last Campfire, a więc najnowsza gra studia Hello Games, które wcześniej dało nam No Man’s Sky.

Autorzy nazywają grę The Last Campfire „artystyczną przygodówką” z opowieścią, w której można się zatracić, środowiskami, którymi można się zachwycić i postaciami, które potrafią zaintrygować. W sieci pojawił się niespełna 5-minutowy zapis rozgrywki, pozwalający uwierzyć we wszystkie te zapewnienia. Sami zobaczcie:

Zobacz najnowszy gameplay The Last Campfire – przygodówki autorów No Man’s Sky:

W The Last Campfire przejmiemy kontrolę nad samotnikiem szukającym sensu życia i drogi do domu. Będziemy podróżować przez piękne, ale czasem i mroczne krainy, starając się przezwyciężyć wszelkie przeciwności na swojej drodze. Odwiedzimy wiele ruin, spotkamy wiele postaci i rozwiążemy wiele zagadek, aby dotrzeć do celu i rozpalić tytułowe ostatnie ognisko.

Latem rozpalimy ostatnie ognisko w ślicznej grze Hello Games

A kiedy to wszystko będziemy mogli rozpocząć? Już tego lata The Last Campfire trafi na pecety, jak również konsole Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło: PC Gamer, Dark Side of Gaming

