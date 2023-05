Niższe ceny w komplecie z darmową wysyłką na myszy Logitech, klocki Lego, słuchawki JBL i Sony, a nawet kilka ekspresów do kawy. Takie właśnie atrakcje przygotowano dla kupujących na Amazon.pl. Brzmi pięknie, a jak jest - sprawdzamy dla Was.

Specjalne okazje Amazon Prime 8-12 maja

Zgodnie z nazwą, startująca 8 maja akcja promocyjna dedykowana jest subskrybentom programu Amazon Prime. Oczywiście jest też nadrzędny cel, to znaczy zachęcić osoby które nie korzystają jeszcze z programu, do dołączenia do niego. Zwłaszcza, że nie wymaga to od potencjalnych klientów żadnego nakładu finansowego, można bowiem skorzystać z darmowego 30-dniowego okresu próbnego.

O tym, że Amazon Prime jest programem ciekawym i warto do niego przystąpić, pisaliśmy już kilkukrotnie. W cenie 10,99 zł za miesiąc lub 49,90 zł za cały rok otrzymujemy w pakiecie:

darmowe wysyłki zakupów w Amazon (bez minimum cenowego, takiego jaki obowiązuje np. na Allegro)

w Amazon (bez minimum cenowego, takiego jaki obowiązuje np. na Allegro) dostęp do comiesięcznego pakietu gier na platformie Prime Gaming (w maju jest ich 15)

dostęp do ekskluzywnych okazji (niezbyt wstrząsających, ale jednak)

(niezbyt wstrząsających, ale jednak) dostęp do platformy stremingowej Amazon Prime Video z pokaźnym pakietem seriali i filmów - od współczesnych produkcji w rodzaju The Boys, Star Trek Picard, Peripheral czy Reacher, przez kontrowersyjne produkcje np. oskarowe Wszystko Wszędzie Naraz czy Pierścienie Władzy po programy dokumentalne o sporcie (Barca, Lewandowski - Nieznany, Andy Murray - walka o powrót, Le Mans), muzyce (Whitney, Square One With Michael Jackson, Rammstein in Amerika) czy innych tematach (Cern, Citizen K, Generation Wealth). Nie brakuje tam też klasyków, takich jak: Powrót do Przyszłości, Terminator, Mamma Mia, Ghost In The Shell czy Fight Club i dziesiątki innych.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze naszym zdaniem oferty z akcji Specjalne okazje Amazon Prime, zweryfikowane jako naprawdę niższe niż cena rynkowa. Niektóre z nich mogą być dostępne także dla kupujących poza programem.

Najlepsze oferty - słuchawki i głośniki

Pośród naciekawszych obniżek zdecydowanie należy wyliczyć doskonałe słuchawki bezprzewodowe z ANC Sony WH-1000XM5, niewiele (albo i wcale) gorsze Bose Headphones 700, a także popularne i bardziej budżetowe grajki nauszne JBL T510 BT.

Oferty o krótkim żywocie - Lego

Pośród szybko wyprzedających się w zniżkowych akcjach przedmiotów, klocki Lego wiodą prym - niezależnie czy mowa o modelach dla dzieci, czy dla dorosłych.

Może kawusi? Ekspresy automatyczne

W przypadku ekspresów do kawy tempo znikania promocyjnej puli jest mniejsze, bo nie mówimy już o tak impulsywnych zakupach, jednak w przypadku gdy mowa o jednym z bestsellerowych, automatycznych ekspresów cenionej marki De'Longhi - ECAM22.110.B, zapewne warto się pospieszyć.

Logitech i Steelseries: dla graczy i nie tylko

I Inne

Ponadto w ofercie można znaleźć sporo zniżek na akcesoria kuchenne marek Tefal i WMF oraz Joseph Jospeph.

Oczywiście jak zawsze zachęcamy Was do mądrego robienia zakupów i do korzystania z porównywarek cen, aby samemu ocenić atrakcyjność danej oferty.

żródło: Amazon.pl i informacja własna