Do sieci wyciekło właśnie zdjęcie przedstawiające smartwatch, nad którym pracuje firma Marka Zuckerberga. Zgodnie z oczekiwaniami - nie zabraknie w nim aparatu.

Facebook poważnie wejdzie na rynek urządzeń ubieralnych?

Plotki sugerujące, że Facebook, a właściwie już Meta, pracuje nad własnym smartwatchem krążą w internecie już od dawna. I choć przez cały ten czas wydawać się mogło, że Zuckerberg nie czynił poważnych kroków w kwestii budowania produktów ubieralnych, to rok 2022 może być przełomowy. Wszystko za sprawą zamiaru budowania “metawersum” zacierającego różnice pomiędzy internetem, a rzeczywistością.

Pojawienie się smartwatcha z logo Meta jest niemal pewne - już w czerwcu świat obiegła informacja, że firma Zuckerberga podjęła współpracę z operatorami sieci bezprzewodowych w USA. Zdjęcie, które właśnie wyciekło do sieci jeszcze bardziej potwierdza ten scenariusz.

Nie mogło być inaczej - smartwatch od Facebook będzie wyposażony w aparat

Do zdjęcia dotarli użytkownicy aplikacji Ray-Ban Stories. Smartwatch Zuckerberga został oznaczony nazwą modelową “Milan”, a więc możliwe, że oficjalną nazwą w momencie premiery będzie… Meta Milan.

Meta Milan - tak może wyglądać zegarek od Facebooka

Pierwsze, co rzuca się w oczy na zdjęciu zegarka to wycięcie w dolnym rogu ekranu przeznaczone na aparat. Sam wyświetlacz będzie mieć rozmiar zbliżony do Apple Watch (ok. 42 mm).

Aparat w zegarku Meta ma być wykorzystywany do prowadzenia wideorozmów bez wyciągania telefonu, ale również do robienia selfie.

Koperta wygląda na wykonaną ze stali nierdzewnej, natomiast paski najprawdopodobniej będą odpinane. Na obudowie trudno dostrzec jakiekolwiek przyciski - można zatem się spodziewać, że te będą całkowicie płaskie.

Era wycięć w ekranie miała dobiegać końca, a jest zupełnie inaczej?

Wycięcia w ekranie przeznaczone na kamery (notche) znamy głównie ze smartfonów. To właśnie w tej grupie urządzeń zaistniały i z biegiem czasu producenci zmniejszali je na tyle, aby pozostawić możliwie wiele przestrzeni do wyświetlania obrazu.

O ile postępowanie tego trend w smartfonach rzeczywiście możemy obserwować i notche powoli zanikają - tak w świetle niedawno zaprezentowanych MacBooków i najnowszych przecieków smartwatcha Meta można odnieść wrażenie, że wycięcia w ekranie dostają nowe życie i będą teraz święcić triumfy w innych urządzeniach.

Jakie jest Wasze zdanie na ten temat - i temat samego smartwatcha jako takiego. Meta ma szansę namieszać na rynku urządzeń ubieralnych? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: theverge.com, engadget.com