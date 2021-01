W przypadku nowego Sony Xperia Pro określenie fotosmartfon ma dwojakie znaczenie. Bo to nie tylko urządzenie mobilne, którym możemy fotografować, ale coś co mogłoby przydać się posiadaczom bezlusterkowców. Mogłoby...

O tym w jaki sposób Sony Xperia Pro wspomoże komfort fotografowania czy też filmowania bezlusterkowcami wspominaliśmy rok temu, gdy zapowiedziano koncepcję tego telefonu. Jedyną niewiadomą była data premiery i dostępność nowego akcesorium. Zanim jednak przejdziemy do tej wiadomości przypomnijmy sobie z czym mamy do czynienia i jakie haczyki tkwią w tym pomyśle.

Posiadacz Sony Xperia Pro nie tylko będzie mógł go użyć zgodnie z przeznaczeniem smartfona, ale w przypadku sesji foto-wideo nie będzie musiał martwić się o dźwiganie dodatkowego ekranu do podglądu. „Dźwigać” brzmi może troszkę śmiesznie, ale w terenie każdy gram mniej jest na wagę złota. Zwłaszcza, gdy pod ręką ma się taką cegłę jak Sony A1.

Sony Xperia Pro łączy funkcje ekranu podglądu 4K HDR, transmitera bezprzewodowego i fotosmartfona

Sony Xperia Pro ma wzmocnioną obudowę, o kanciastych narożnikach co ułatwia umieszczenie go w uchwycie jak i używanie jako dodatkowego monitora. Port microHDMI oferuje wsparcie transmisji sygnałów 4K HDR przy 60 kl/s.

Obraz rejestrowany przez aparat jest na bieżąco wyświetlany na ekranie OLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 3840 x 1644 piksele oraz jasności sięgającej od 400 do 1000 nit zależnie od ustawienia suwaka jasności. Wyświetlacz jest w stanie obsłużyć sygnał o 10 bitowej głębi koloru, z gamutem szerszym niż DCI-P3 podobnie jak profesjonalny 30-calowy monitor Sony BVM-X300.

Sony Xperia Pro to taka Xperia 1 II dla bezlusterkowców

Warto w tym momencie zauważyć, że Sony Xperia Pro nie jest typowym rekorderem. Jego zaletą jest przede wszystkim zdolność do obsługi każdego bezlusterkowca z wyjściem obrazu poprzez HDMI, a także wsparcie dla strumieniowania wideo 720p bezpośrednio do YouTube i wyższych rozdzielczości bezprzewodowo. Mimo to to wciąż fotosmartfon, który wiele łączy z już obecnym na rynku Sony Xperia 1 II.

Ten sam jest przecież wyświetlacz, chipset Snapdragon 865, a także system foto na tylnej ściance czyli:

aparat ultraszerokokątny: 12 Mpix, odpowiednik 16 mm f/2,2, z Dual Pixel PDAF

aparat szerokokątny: 12 Mpix, odpowiednik 24 mm f/1,7, z optyczną stabilizacją obrazu i PDAF

aparat tele: 12 Mpix, odpowiednik 70 mm f/2,4 (zoom x3) , z optyczną stabilizacją obrazu i Dual Pixel PDAF

aparat wspierający detekcję głębi: TOF 3D

Funkcje wideo pozwalają na rejestrowanie telefonem filmów 4K przy 60 kl/s, ale są też funkcje typowe w ekranach podglądu dla bezlusterkowca, których posiadacze Xperia 1 II nie doświadczą.

Jak zawsze bardzo ważną kwestią jest czas pracy Sony Xperia Pro, gdyż jako akcesorium mobilne powinien on przede wszystkim polegać na własnym akumulatorze. I tego niestety jeszcze nie wiemy dokładnie. Można spodziewać się, że jako telefon wytrzyma podobnie jak Xperia 1 II, bo akumulator ma tę sama pojemność 4000 mAh, ale aktywowanie funkcji związanych z podglądem i transmisją bezprzewodową wideo, to inne solidne obciążenie.

Sony Xperia Pro to w praktyce ekran podglądu 21:9

Trzeba tez zwrócić uwagę na niestandardową rozdzielczość ekranu Xperia Pro. Niestandardową z perspektywy wyświetlania obrazu 4K o proporcjach kadru 16:9. Wtedy obraz wypełnia tylko część ekranu z czarnymi paskami po bokach. Zdolny do transmisji i wyświetlania piksel w piksel obrazu 4K na całym ekranie, telefon jest tylko wtedy, gdy filmujemy z proporcjami kadru 21:9.

Największa wada Sony Xperia Pro to dostępność, a nadto cena

Wiemy już, że Sony Xperia Pro nie pojawi się w Europie, a w USA będzie dostępna w cenie 2500 dolarów, co po przeliczeniu daje kwotę około 9400 złotych, ponad dwukrotnie wyższą niż za Xperia 1 II.

I choć w końcu fotosmartfon Sony ma sensowne zastosowanie, bo w branży smartfonowej Sony nie potrafi się przebić, to cena i dostępność mocno ograniczy grono zainteresowanych. Nawet jeśli już na wstępie jest ono zawężone do filmujących na poważnie bezlusterkowcami.

Źródło: Sony

