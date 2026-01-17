Rekord na rynku pamiątek Star Wars. Sprzedali go za ok. 4 mln dol.

Rzadki plakat "halfsheet" do "Star Wars", namalowany przez Toma Junga, pobił rekord cenowy. Dzieło sprzedano w Heritage Auctions za 3,875 mln dol., detronizując niedawny rekord miecza świetlnego.

Rodzina zmarłego producenta "Gwiezdnych Wojen", Gary’ego Kurtza, wystawiła niedawno na aukcję rzadkie i cenne dzieło sztuki: oryginalny obraz Toma Junga na półarkuszu przedstawiający bohaterów Rebelii, szybujące myśliwce X-Wing i górującą nad nimi głowę samego Vadera.

Dom aukcyjny Heritage Auctions sprzedał dzieło za oszałamiającą kwotę 3,875 miliona dolarów – ustanawiając nowy rekord. We wrześniu 2025 r. rekord ten należał do rękojeści miecza świetlnego.

Dlaczego ten "halfsheet" jest tak cenny

Eksperci przypisują niewiarygodną wartość tego dzieła sztuki dwóm czynnikom. Po pierwsze - jego rzadkości. Termin "halfsheet" odnosi się do starego formatu plakatu filmowego, który zazwyczaj był zorientowany poziomo, a nie pionowo. Był on również drukowany na grubszym papierze przeznaczonym do ekspozycji w holu kinowym. Oryginalny plakat do filmu "Gwiezdne Wojny" (również namalowany przez Junga) miał bardziej tradycyjną orientację pionową i był szerzej sprzedawany.

Drugim powodem jest to, że dla wielu osób było to pierwsze wizualne wprowadzenie do świata "Gwiezdnych Wojen" w 1977 roku. Dzieła Junga były wykorzystywane w reklamach prasowych od początku maja tego roku, kilka tygodni przed premierą filmu w kinach. Uważa się, że to właśnie one położyły podwaliny pod doświadczenie filmowe – grafika jest dramatyczna, z kontrastującymi odcieniami światła i ciemności

Miecz świetlny ustępuje miejsca

Poprzedni rekord ustanowiła potwierdzona na ekranie rękojeść miecza świetlnego Vadera z "Imperium kontratakuje" i "Powrotu Jedi". Na aukcji w Los Angeles osiągnęła 3,65 mln dol. Był to jedyny publicznie sprzedany egzemplarz z udokumentowanym użyciem w kadrze.