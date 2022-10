Istnieje kilka ważnych powodów, dla których stare amerykańskie F-16 nie zostały jeszcze przekazane na rzecz broniącej się Ukrainy.

F-16 Bojowy Sokół

Pierwszy samolot oznaczony kodem F-16 wzbił się w powietrze w 1974 roku i wszedł do służby w 1978. Mimo tego konstrukcja ta nadal pozostaje niezwykle użyteczna i kraje kupujące broń od USA nadal zamawiają nowe egzemplarze. Pomimo konieczności modernizacji i braku możliwości STEALTH (czyli adaptacji do systemów zapobiegającym wykryciu), F-16 pozostaje budzącą respekt i pożądaną jednostką.

Wiele myśliwców wchodzących w skład floty USA jest eksploatowanych już z górką od 30 lat, dlatego ze względu na standaryzację i konieczność unowocześnienia całego zasobu maszyn F-16 będą sukcesywnie zastępowane przez F-35 (które miały w tym roku problem produkcyjny spowodowany zakazaną częścią). Ukraińcy z pewnością chętnie przyjęliby zdemobilizowane starsze samoloty jako wzmocnienie własnych sił w walce przeciwko agresorowi, jednak toczące się aktualnie na szczeblu międzynarodowym rozmowy sugerują, że nie dojdzie to do skutku. Wedle argumentów specjalistów z USA jest ku temu kilka ważnych powodów.

Dlaczego F-16 nie przywdzieje błękitno-żółtej flagi?

Można by spekulować, że myśliwiec ten jest już za stary by wnieść coś do wysiłku obronnego ukraińców ale nic bardziej mylnego. Nawet 30-letnie F-16 to świetne maszyny, które mogą konkurować ze sprzętem jaki do boju wypuszczają rosjanie. Właściwie to starszy samolot mógłby być nawet bardziej pożądany, gdyż nie wymagałby przeszkolenia pilotów z obsługi supernowoczesnych systemów awioniki i uzbrojenia. Gdzie w takim razie pogrzebano psa?

Od strony Pentagonu słyszymy następujące argumenty:

Po pierwsze czas treningu, mimo że krótszy niż w przypadku nowych konstrukcji nadal byłby bardzo długi. Ukraińscy piloci przyzwyczajeni są do myśliwców radzieckich, ale nie do anglojęzycznych F-16. Spekulacje amerykanów mówią, że nim pierwszy pilot przeszkolony zostanie na tyle dobrze by odbyć lot bojowy, wojna zostanie zakończona. Teoretycznie nawet po zakończeniu wojny niebiesko-żółtym przyda się taki arsenał, ale Waszyngton nie widzi sensu by Ukraina angażowała dużą ilosć swoich pilotów w wymagające i długotrwałe szkolenie, podczas gdy mogą oni aktywnie bronić terytorium zaatakowanego kraju.



Jednak ważniejszym problemem jest tutaj fakt, że USA nie może szybko zastąpić swojej floty F-16 nowoczesnymi F-35. Szacunkowo Siły Powietrzne USA mają w swoich zasobach około 1200 myśliwców F-16, z czego mniej niż 1000 jest zdolnych do misji bojowych. Budżet Stanów Zjednoczonych pozwala na zastępowanie rocznie kilkudziesięciu maszyn (na rok 2023 przewidziano zakup jedynie 33-40 sztuk F-35). Oznacza to, że aby zastąpić całą swoją flotę amerykanie potrzebują wielu lat.



No dobrze, ale co stoi na przeszkodzie by oddawać na bieżąco zastępowane maszyny? Aktualna sytuacja na świecie popchnęła USA do decyzji o powiększeniu swojej floty myśliwskiej. Pentagon będzie więc kupował nowe pojazdy i nie pozbywał się póki co starych. Zapowiedziano już, że w amerykańskim wojsku F16 będą utrzymywane w służbie przez kolejnych 20 lat.

Przypominamy też, że to broń ofensywna

No i wreszcie argument koronny. Flota F-16 poza byciem doskonałym środkiem obrony własnego nieba jest też przecież doskonałym narzędzien do niszczenia celów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak zapewne pamiętacie USA i NATO zobowiązały się do tego by nie przekazywać na razie broni dalekiego zasięgu, która mogłaby razić cele na terenie agresora. Ukraińcy oczywiście radzą sobie z tym na swój sposób (np. rozwalając ostatnio most na Krymie), ale dopóki sytuacja polityczna nie ulegnie zmianie Stany Zjednoczone nie chcą by ich broń niszczyła magazyny i bazy wojskowe głęboko na terytorium Rosyjskim.

