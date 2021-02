Czekacie na kolejne zapowiedzi nowych tytułów na konsole PlayStation? W takim razie mamy dla Was dobre wieści, bowiem już jutro zostanie udostępniony kolejny odcinek State of Play.

State of Play – Sony planuje zaprezentować kilka tytułów zmierzających na PS4 i PS5

Ostatnie dni to prawdziwy rollercoster, jeśli chodzi o informacje w sprawie gier zmierzających na konsole Sony. Z jednej strony dowiedzieliśmy się, że niestety Gran Turismo 7 nie trafi na do nas w 2021 roku. Z drugiej natomiast wiemy, że Sony zdecydowało się ponownej powrócić z inicjatywą Play at Home, dzięki której od 1 Marca 2021 roku będziemy mogli przez cały miesiąc pobrać za darmo Ratchet & Clank. Żeby tego było mało, Jim Ryan potwierdził również, że jedna z najlepszych gier na PlayStation 4 – Days Gone, trafi również na komputery osobiste jeszcze na wiosnę tego roku. Jeśli jednak czekacie na jeszcze więcej dobrych informacji, to japoński gigant właśnie poinformował, że 25 lutego 2021 roku o godzinie 23:00 zostanie udostępniony kolejny odcinek z serii State of Play.

State of Play – czego możemy się spodziewać

Na ten moment nie znamy szczegółowych informacji na temat gier, które zostaną zaprezentowane w czasie pokazu. Wiemy na pewno, że Sony planuje skupić się na nadchodzących grach, więc jeśli liczyliście na jakieś informacje w sprawie PS VR 2, to niestety będziecie musieli jeszcze trochę poczekać. Warto tutaj wspomnieć, że w tym roku zadebiutuje Returnal i Ratchet & Clank: Rift Apart. Całkiem możliwe, że jeszcze w tym roku na półki sklepowe trafi również Horizon Forbidden West, więc możemy jedynie gdybać, że wokół tych gier skupi się jutrzejsza prezentacja. Cały pokaz potrwa około 30 minut.

