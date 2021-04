Sucker Punch – czyli studio, które odpowiedzialne jest za wyśmienite Ghost of Tsushima nie zwalnia tempa, bowiem ogłoszenie o pracę sugeruje, że studio pracuje nad typową grą dla wielu graczy.

Studio Sucker Punch poszukuje osoby, która pomoże przy produkcji nowej gry wieloosobowej

Powiedzmy sobie szczerze – Ghost of Tsushima, to jedna z najlepszych gier na konsolę PS4, dlatego nie zdziwiłby nas fakt, że studio Sucker Punch ma w planach kontynuację przygód Jina Sakaia. Wygląda jednak na to, że potencjalny sequel Ghost of Tsushima, nie jest jedyną produkcją, którą ma w planach studio. Jak sugeruje ogłoszenie o pracę, Sucker Punch poszukuje osoby, która będzie pracować nad nową grą, która w głównej mierze przeznaczona będzie dla wielu graczy.

Ghost of Tsushima: Battle Royale? Brzmi ciekawie!

Oczywiście samo ogłoszenie o pracę nie wystarczy, aby stanowczo stwierdzić, czy studio pracuje faktycznie nad typową grą wieloosobową. Być może chodzi po prostu o ciągły rozwój trybu wieloosobowego Ghost of Tsushima: Legends. Warto jednak wspomnieć, że w ogłoszeniu widnieje informacja, jakoby osoba, która dołączy do studia, będzie pracować nad spektakularną grą wieloosobową. Biorąc pod uwagę sukces Ghost of Tsushima, pozostaje nam mieć nadzieję, że i z kolejną produkcją będzie podobnie.

Macie jakieś pomysły na grę wieloosobową, którą mogłoby stworzyć studio Sucker Punch? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Games Radar

