Rynkowy debiut gry Ghost of Tsushima coraz bliżej. Dlatego też na kanale PlayStation pojawił się oficjalny zwiastun premierowy. Jest na co popatrzeć!

Ghost of Tsushima jest jedną z najgorętszych premier tych wakacji i jednym z najważniejszych tytułów, jakie w tym roku zasilą katalog gier na PlayStation 4. Konkretnie stanie się to już w najbliższy piątek i aby dobrze przygotować nas na to wydarzenie, Sony opublikowało świeżutki zwiastun – niezbyt długi, ale po brzegi wypełniony akcją i efektownymi ujęciami. Zresztą co tu dużo mówić…

Zobacz najnowszy zwiastun Ghost of Tsushima i przygotuj się na premierę gry

Najnowsze dzieło studia Sucker Punch (które w przeszłości dało nam przede wszystkim trzy gry spod znaku inFamous) to jedna z najlepiej wyglądających i najbardziej intrygujących gier zmierzających w tym roku do posiadaczy konsol PlayStation 4. Ghost of Tsushima zabierze nas w podróż do XIII-wiecznej Japonii, gdzie jako samuraj podejmujemy się misji powstrzymania najeźdźców z Mongolii i pomszczenia bliskich, którzy zginęli z ich rąk.

Dużo akcji, dużo eksploracji. Ghost of Tsushima to duża gra

Obserwując wydarzenia z perspektywy trzeciej osoby, będziemy eksplorować otwarty świat, skradać się i walczyć, wykorzystując najróżniejsze typy broni oraz realizować kolejne punkty na swojej liście zadań. Na przejście Ghost of Tsushima od początku do końca powinniśmy sobie zarezerwować 40-50 godzin, co jasno pokazuje, że nie będzie to jakaś minigierka, lecz kawał potężnej produkcji.

O tym, jak to dobra będzie to gra, przekonamy się już 17 lipca 2020 roku – tego dnia Ghost of Tsushima zadebiutuje na rynku. Pierwszych recenzji możemy jednak spodziewać się nieco wcześniej.

Źródło: PlayStation, Gaming Bolt

Czytaj dalej o Ghost of Tsushima: