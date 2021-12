Kolejny dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store i kolejna darmowa gra. Co można zgarnąć tym razem?

Prey za darmo na Epic Games Store

Powoli, ale jednak będziemy wychodzić na ostatnią prostą całej akcji. Epic Games Store w ramach prezentów podarowało już swoim klientom Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Second Extinction, Mutant Year Zero: Road to Eden, Vampyr oraz Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition. Jeśli jesteście w gronie twierdzących, że póki co brakowało tu głośnego hitu, proszę bardzo.

Kolejna darmowa gra to Prey od Arkane Studios. Można przypisać ją do swojego konta do jutra do godziny 17:00 naszego czasu. Wtedy zostanie zastąpiona następnym tytułem.

Prey to naprawdę dobra i rozbudowana strzelanka

Średnia ocen z recenzji Prey dobiła do bardzo dobrych 82%. Identycznie przyjęli grę sami gracze, a to przecież nieczęste. I chociaż niemal każdy od razu rzuci, iż jest to strzelanka, może być to nieco zbyt skromne stwierdzenie. Twórcy postarali się bowiem o zaimplementowanie tutaj elementów skradanki, survival horroru oraz RPG.

Fabuła zabiera graczy do roku 2032 roku, na stację kosmiczną orbitującą wokół Księżyca. Przeprowadzane tam eksperymenty wymknęły się spod kontroli i w efekcie główny bohater (ewentualnie bohaterka) musi stawić czoła wrogo nastawionym obcym. Brzmi nieco banalnie, ale koniec końców fabuła okazuje się tutaj jedną z mocniejszych stron. Podobnie jak świetny klimat i nietypowy, ale dający frajdę arsenał wspomagany umiejętnościami parapsychicznymi. Przez całą kampanię można cieszyć się swobodą działania i dostępnością różnych dróg do poszczególnych celów.

Więcej informacji na temat Prey znajdziecie w naszej recenzji gry oraz w teście wydajności kart graficznych.

Źródło: Epic Games Store, Bethesda Softworks