Kolejny dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store i kolejna darmowa gra. Co można zgarnąć tym razem?

Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition za darmo na Epic Games Store

Prezenty już odpakowane? Banderole pozrywane? W sumie niezależnie od odpowiedzi warto zajrzeć do sklepu Epic Games Store, gdzie właśnie pojawiła się kolejna darmowa gra. Do tej pory na liście wylądowały Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Second Extinction, Mutant Year Zero: Road to Eden oraz Vampyr.

Teraz zestawienie uzupełniono o Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition. Podobnie jak wszystkie poprzednie, również ta gra oferowana jest za darmo przez 24 godziny. Można przypisać ją do swojego konta najpóźniej do jutra do godziny 17:00 naszego czasu.

Solidne RPG w rozbudowanym wydaniu

Pathfinder: Kingmaker to gra z września 2018 roku przygotowana przez studio Owlcat Games. Może i nie było wokół niej wielkiego szumu, ale nie oznacza to, że należy ją omijać. Przeciwnie, bo już sama średnia ocen w okolicach 75% (zarówno z branżowych recenzji, jak i głosów graczy) sugeruje, że to co najmniej solidna produkcja.

A wedle niektórych wręcz dobra lub nawet bardzo dobra. Mowa tutaj o klasycznym RPG, a więc z widokiem izometrycznym, które osadzono w uniwersum fantasy planszowej gry Pathfinder. Twórcy nie ukrywali, że inspirowali się między innymi Baldur's Gate oraz pierwszymi częściami serii Fallout. Trudno mieć im to za złe, bo skoro uczyć się i wzorować to na najlepszych.

No i trzeba tu wyraźnie zaakcentować, iż dopisek Enhanced Plus Edition nie jest przypadkowy. To rozbudowane wydanie, które zawiera nie tylko szereg poprawek opublikowanych już po premierze, ale również sporo dodatkowej zawartości, w tym tak istotne elementy jak dodatkowa klasa postaci czy kolejne przedmioty i bronie.

