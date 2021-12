Kolejny dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store i kolejna darmowa gra. Co można zgarnąć tym razem?

Second Extinction za darmo na Epic Games Store

Chyba to już ten moment, w którym można stwierdzić, że tegoroczna akcja rozdawnictwa z okazji świąt na Epic Games Store wyraźnie się rozkręciła. Po Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, polskim The Vanishing of Ethan Carter i Loop Hero przyszła pora Second Extinction.

Ale jak to, skoro ta gra nie miała jeszcze premiery? No nie, ale od pewnego czasu oferowana jest w ramach programu wczesnego dostępu. Za około 90 złotych, więc można zauważalnie zaoszczędzić. Oferta obowiązuje do jutra do godziny 17:00 naszego czasu. Wtedy pojawi się kolejna darmowa gra.

Second Extinction, czyli dinozaury i szybka akcja

O zasadach rozgrywki panujących w Second Extinction pisaliśmy już trochę chociażby przy okazji zapowiedzi gry czy deklaracji, iż trafi ona do usługi Xbox Game Pass. To strzelanka z widokiem FPS nastawiona na kooperację, ale w niewielkich, maksymalnie trzyosobowych zespołach. Ma to o tyle sensu, że trzeba walczyć ze zmutowanymi dinozaurami, a to w nie lada wyzwanie. Można spróbować stawiać im czoła samemu, ale jest to bardzo trudne.

Niezależnie od wyboru należy liczyć się z szybką i nierzadko widowiskową akcją. Do wyboru przygotowano 6 postaci, 12 rodzajów broni (każda z aż 5 stopniami ulepszeń) oraz 6 misji i trochę mniejszych zadań dodatkowych. Mapa jest wprawdzie tylko jedna, ale podzielona na zróżnicowane regiony.

Second Extinction jest systematycznie rozwijane i wedle obecnych deklaracji twórców ze studia Systemic Reaction (jest powiązane z lepiej znanym Avalanche Studios i skorzystało z jego silnika Apex Engine) w przyszłym roku będzie już w pełni ukończone.

