Kolejny dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store i kolejna darmowa gra. Co można zgarnąć tym razem?

Control za darmo na Epic Games Store

Można odnieść wrażenie, że wraz z rozwojem całej akcji Epic Games Store oferuje coraz bardziej smakowite kąski. Kolejno mieliśmy okazję do pobrania Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Second Extinction, Mutant Year Zero: Road to Eden, Vampyr, Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition oraz chyba największego hitu - Prey.

Dziś też mamy jednak do czynienia z głośnym tytułem. Przez najbliższe 24 godziny, do jutra do godziny 17:00 naszego czasu, można poszerzyć swoją bibliotekę o Control przygotowane przez studio Remedy Entertainment.

Control to dobra, a nawet bardzo dobra gra akcji

Wydaje się, że mamy do czynienia z powtórką sytuacji przy Mutant Year Zero: Road to Eden. Również Control było rozdawane już wcześniej, więc niektórzy mogli skorzystać i pewnie woleliby coś innego. Ci, którzy jednak nie mają tej gry w kolekcji powinni być zadowoleni.

Jest to trzecioosobowa gra akcji, która w recenzjach dobiła do średniej ocen na poziomie 85%. Świetnie wypada w niej fabuła z pozaziemskimi siłami w tle, podobać może się też wyjątkowy klimat oraz sposób, w jaki zaprojektowano cały świat. Opanowanie nadprzyrodzonych umiejętności pozwala na skuteczne torowanie sobie drogi do celu i jednocześnie zapewnia sporo frajdy, przekłada się też na miłe dla oka efekty wizualne.

Więcej na temat fabuły oraz samej rozgrywki dowiecie się w naszej recenzji Control. Być może zechcecie też rzucić okiem na test ray-tracingu, któremu swojego czasu poświęcano sporo uwagi.

Źródło: Epic Games Store, Control Remedy