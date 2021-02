Jury Sony World Photography Awards 2021 ogłosiło listę nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie profesjonalnych fotografów. Jeśli zastanawiacie się co to znaczy profesjonalna fotografia i jak wyglądają wasze zdjęcia na tle prac twórców uznanych w branży.

Sony World Photography Awards 2021 zgromadził w tym roku rekordową liczbę użytkowników i fotografii w kategoriach profesjonalnych. Łącznie do wszystkich konkursów w ramach SWPA zgłoszono ponad 330 tysięcy zdjęć z 220 krajów i terytorów, a te profesjonalne to aż 145 tysięcy. Pozostałe fotografie zgłaszano w konkursie studenckim, młodzieżowym i otwartym. Wszyscy zwycięzcy ogłoszeni zostaną 15 kwietnia, ale tym razem nie będzie ceremonii wręczenia nagród i uroczystej wystawy.

Oglądając zdjęcia konkursowe możemy polemizować z wyborem ekspertów z jury, ale na pewno pod jednym względem będziemy zgodni. Takie wystawy (tym razem on-line) to świetna okazja, by zastanowić się nad własnym warsztatem fotograficznym. Bo choć ważny jest sprzęt, nawet jeśli to tylko dobry telefon, a nie polecany aparat systemowy, to bez pomysłu ciężko będzie nam wykonać zdjęcia, z których będziemy zadowoleni.

Kategorie konkursu profesjonalnego

W konkursie profesjonalnym mamy tym 10 kategorii, a wśród nich nowość czyli Portfolio. W ten sposób kandydaci mogą wyrazić się bez koncentrowania na konkretnym zadaniu, za to prezentując przekrój swojego dorobku artystycznego.



Fot: Luis Tato / Hiszpania

Choć ostatnie kilkanaście miesięcy minęło na całym świecie pod znakiem epidemii, tematyka fotografii pokazuje, że życie toczy się dalej i jest tak samo różnorodne i pełne emocji jak kiedyś. A sama fotografia jest okazją do kreatywnej zabawy. Czy zawsze odpowiednio wysmakowanej? Tutaj gusta ekspertów i miłośników fotografii moga być rozbieżne.



Fot: Mark Hamilton Gruchy / Wielka Brytania

Mike Trow z jury zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter tegorocznego konkursu, do czego przyczyniła Integralność, intencjonalność i przemyślana obróbka zdjęć, zgłoszonych w tym roku. Rok 2020 sprzyjał też zagłębieniu się w osobiste projekty i ukazaniu historii rozgrywających się w lokalnych społecznościach.

Tym razem do finału nie zakwalifikowali się polscy fotografowie, ale trójka z nich w kategorii Projekty Dokumentalne otrzymała wyróżnienia. Są to Justyna Górniak, Tomasz Lazar i Agnieszka Maruszczyk. Poniżej kilka ich zdjęć zakwalifikowanych do konkursu.



Fot: Agnieszka Maruszczyk



Fot: Justyna Górniak



Fot: Tomasz Lazar

Najlepsze projekty fotograficzne

Choć mówi się, że obraz wyraża więcej niż słowa, warto przeczytać kilka słów podsumowania w przypadku najlepszych projektów fotograficznych. Przybliżają one nie tylko tematykę, która zainteresowała jury konkursu, ale także techniki, z których korzystać może dziś praktycznie każdy, kto lubi fotografować. Opisy zdjęć zostały przygotowane przez organizatorów konkursu.

ARCHITEKTURA I DESIGN

W cyklu zatytułowanym Hymn of the Building Site (Hymn dla placu budowy) Gu Guanghui (Chiny kontynentalne) prezentuje zdjęcia przedstawiające place budów w okręgu Ninghai w chińskiej prowincji Zhejiang. Na zdjęciach z lotu ptaka robotnicy i miejsca budowy są zredukowani do abstrakcyjnych wzorów.



Fot: Guanghui Gu

Z abstrakcyjnym punktem widzenia pracuje także Frank Machalowski (Niemcy). Jego cykl zatytułowany Meisterhäuser Bauhaus-Dessau zawiera wielowarstwowe, wykonane techniką wielokrotnej ekspozycji zdjęcia budynków zaprojektowanych przez Waltera Gropiusa w Dessau.



Fot: Frank Machalowski

Projekt Eternal Hunting Ground (Kraina wiecznych łowów) Tomáša Vocelki (Czechy) to zdjęcia byłego kompleksu wojskowego, przekształconego przez architekta-minimalistę Petra Hajka w krematorium dla zwierząt.

KREATYWNOŚĆ

Wykorzystując rodzinne pamiątki do tworzenia zainscenizowanych wizualnych metafor Sasha Bauer (Rosja) bada historię swojej rodziny przez pryzmat burzliwego życia dziadka — od dorastania w sierocińcu po lata służby w rosyjskiej armii. Ampelio and I (Ampelio i ja) — cykl zdjęć, których autorem jest Luigi Bussolati (Włochy) — zawiera fotografie odnalezione w starym rodzinnym albumie, nałożone na pejzaże Parmy i terenów wzdłuż Padu. Projekt powstał dla upamiętnienia wuja Bussolatiego, pasjonata fotografii, który w 1942 roku odebrał sobie życie.



Fot: Luigi Bussolati

W cyklu Marka Hamiltona Gruchy’ego (Wielka Brytania) pod tytułem The Moon Revisited (Księżyc - nowe spojrzenie) nieobrabiane wcześniej zdjęcia NASA i JPL z misji Apollo zostały połączone ze zdjęciami wolnymi od praw autorskich, odnoszącymi się do kluczowych okresów w historii — od minionych wojen przez ruch pop-artu po trwającą pandemię. Powstałe w ten sposób fotomontaże przedstawiają kontrast między niezmienną powierzchnią Księżyca a dynamicznym tempem wydarzeń na Ziemi.

PROJEKTY DOKUMENTALNE

W cyklu Thatcher’s Children (Dzieci pani Thatcher) Craig Easton (Wielka Brytania) bada chroniczną naturę ubóstwa i skutki polityki społecznej kolejnych rządów, doświadczane przez trzy pokolenia jednej rodziny z północnej Anglii.



Fot: Craig Easton

The Killing Daisy (Zabójcza stokrotka), cykl autorstwa Vito Fusco (Włochy) prezentuje kwiat z rodzaju złocieni, w niektórych kulturach nazywany „kwiatem śmierci”. Delikatne, ale zabójcze dla owadów stokrotki stanowią podstawę kwitnącego przemysłu organicznych środków owadobójczych w Kenii. Lorenzo Tugnoli(Włochy) jest autorem zdjęć zatytułowanych Beirut Port Explosion (Eksplozja w porcie w Bejrucie), ukazujących zniszczenia po potężnym wybuchu, który w sierpniu 2020 r wstrząsnął stolicą Libanu. Detonacja 2750 ton azotanu amonu w bejruckim porcie spowodowała śmierć setek ludzi, a tysiące pozbawiła dachu nad głową.



Fot: Lorenzo Tugnoli

ŚRODOWISKO NATURALNE

Mohammad Hossein Madadi (Iran) stworzył cykl zdjęć A City Under Dust Clouds (Miasto pod chmurami pyłu), reportaż o Ahwazie — miejscu, gdzie powietrze należy do najbardziej zanieczyszczonych na świecie, mieście wiecznie pokrytym chmurą pyłów w kolorze sepii.



Fot: Mohhamad Madadi

W cyklu The Sea Moves Us, the Sea Moves Fuvemeh (Morze nas niesie, morze niesie Fuvemeh) Antonio Pérez (Hiszpania) ukazuje życie mieszkańców Fuvemeh, małej wioski rybackiej w Ghanie. Seria portretów zestawiona jest ze zdjęciami opuszczonych, zrujnowanych domów, które rybacy musieli porzucić z powodu rosnącego poziomu morza i erozji wybrzeża. Net-Zero Transition (Przejście do zerowej emisji netto) to cykl, którego autorem jest Simone Tramonte (Włochy). Zdjęcia ukazują Islandię — kraj produkujący obecnie 100% swojej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. To studium sukcesu, który może stanowić inspirację dla innych państw dążących do bardziej zrównoważonej przyszłości.



Fot: Simone Tramonte

KRAJOBRAZ

W cyklu Silent Neighbourhoods (Ciche dzielnice) Majid Hojati (Iran) przedstawia pejzaże wokół opuszczonych budowli, które w wymownym milczeniu poetycko przywołują na myśl historie swoich dawnych mieszkańców. Zaïm autorstwa Andrei Ludovica Ferro (Włochy) bada pojęcia ikonografii i poświęcenia wyrażone w plakatach propagandowych, które zdominowały miejskie pejzaże Trypolisu w Libanie.



Fot: Andrea Ferro

Volcano (Wulkan), cykl autorstwa Fyodora Savintseva (Rosja), przedstawia żywe kolory, naturalną różnorodność i niezwykłe właściwości pasa wulkanicznego na rosyjskiej Kamczatce.



Fot: Fyodor Savintsev

PORTFOLIO

W zdjęciach zrobionych w rodzinnym mieście Ourense w Galicji fotoreporter Brais Couto (Hiszpania) przedstawia serię przejmujących i dramatycznych scen, ukazując lokalne wydarzenia i problemy — od skutków pandemii po pożary lasów i lokalne zwyczaje karnawałowe.



Fot: Brais Lorenzo Couto

W cyklu Citizens of Tomorrow (Obywatele jutra) dyrektor kreatywny i fotograf Loli Laboureau (Argentyna) zestawia kontrastujące ze sobą stylowe sceny uliczne z całego świata „takiego jak kiedyś” z kolorowymi i dramatycznie zainscenizowanymi portretami przedstawiającym „nową normalność”. Na zdjęciach pochodzących z różnych osobistych projektów Laura Pannack (Wielka Brytania), fotoreporterka społeczna i autorka portretów, wykorzystuje symbolikę i stonowaną paletę kolorów, aby ukazać wrażliwość i intymność bohaterów swoich prac.



Fot: Laura Pannack

PORTRET

W swoim drugim wyróżnionym projekcie Craig Easton (Wielka Brytania) przedstawia Bank Top, cykl zdjęć stworzony we współpracy z pisarzem i naukowcem Abdulem Azizem Hafizem, badający poprawne i błędne przedstawienia społeczności w północnej Anglii na przykładzie silnie zżytej wspólnoty w jednej z dzielnic Blackburn. W cyklu Looking Out from Within, 2020 (Patrząc od wewnątrz, 2020) Julia Fullerton-Batten (Wielka Brytania) wychodzi na ulice swojej dzielnicy w zachodnim Londynie, aby udokumentować sąsiadów zamkniętych w domach z powodu pandemii, tęsknie wyglądających przez okna.



Fot: Julia Fullerton-Batten

Cykl zainspirowany filmem Johna Houstona Skłóceni z życiem (1961), Drag Queen Cowboys autorstwaJane Hilton (wielka Brytania), to czarno-białe portrety drag queens z Las Vegas, sfotografowanych w strojach z epoki Dzikiego Zachodu na pustynnym tle stanu Newada.

SPORT

W cyklu Sport and Fun Instead of War and Fear (Sport i zabawa zamiast wojny i strachu) Anas Alkharboutli (Syria) w poruszający sposób dokumentuje działanie szkoły karate Wasima Satota dla dzieci z wioski Aljiina, niedaleko Aleppo, gdzie chłopcy i dziewczynki w wieku od 6 do 15 lat, także niepełnosprawni, spotykają się, by stworzyć wspólnotę i przezwyciężać traumę wojny.



Fot: Anas Alkharboutli

Iron Fit Kenya Patricka Meinhardta (Hiszpania) przedstawia sportowców z całej wschodniej Afryki biorących udział w drugich zawodach kulturystycznych Iron Fit w Nairobi.



Fot: Patrick Meinhardt

Rooftops (Dachy) Farzama Saleh (Iran) ukazuje irańskich sportowców, którzy trenują na dachach, aby zachować zdrowie i formę w czasie pandemii.

MARTWA NATURA

W cyklu Still Life Composition, shot on Wet Plate (Martwa natura na mokrej płycie) Peter Eleveld (Holandia) prezentuje czarno-białe obrazy szklanych wazonów, owoców i kwiatów, fachowo sfotografowanych i wywołanych przy użyciu wielkoformatowego aparatu i procesu mokrej płyty kolodionowej.



Fot: Peter Eleveld

Alessandro Pollio (Włochy) wpadł na pomysł swojego cyklu zdjęć podczas pierwszej ogólnokrajowej kwarantanny, którą spędzał w Mediolanie. Volatile Interests (Zmienne zainteresowania) to wizualna analiza domowego środowiska fotografa, w którym proste i często humorystyczne kompozycje jedzenia i przedmiotów codziennego użytku nawiązują do dni spędzonych w izolacji.



Fot: Paloma Rincon

Mexican Feast (Meksykańska fiesta) to świętowanie meksykańskiej kuchni i tradycji rzemieślniczych. Żywe, jasne kolory i faktury tworzonych w studiu konstrukcji Palomy Rincon(Hiszpania) stanowią hołd dla kultury, z której wywodzi się autorka.

DZIKA PRZYRODA I NATURA

Sea Drops (Morskie krople) autorstwa Angela Fitora (Hiszpania) to fotograficzny esej badający życie wewnątrz kropli wody morskiej. Używając mikropipet i zaprojektowanego przez siebie studia do mikrofotografii, autor otwiera okno w kształcie kropli wody, ukazując wspaniale zróżnicowany świat różnych gatunków planktonu.



Fot: Angel Fitor

Portrety, zdjęcia lotnicze i podwodne: cykl Raw Nature (Surowa natura), którego autorem jest Graeme Purdy (Wielka Brytania) ukazuje zadziorne i majestatyczne piękno dzikich zwierząt. Locust Invasion in East Africa (Inwazja szarańczy w Afryce Wschodniej) autorstwa Luisa Tato (Hiszpania) dokumentuje niszczycielską inwazję szarańczy pustynnej, która całkowicie zniszczyła całe pola roślinności i upraw na wschodzie Czarnego Kontynentu. Ostatnia plaga szarańczy okazała się najpoważniejszą, jakiej region ten zaznał od dziesięcioleci. Sytuację pogorszyły jeszcze restrykcje związane z pandemią, które zakłóciły łańcuchy dostaw pestycydów.



Fot: Luis Tato

Zdjęć jest oczywiście wiecej

Wszystkich zakwalifikowanych do finału i wyróżnionych zdjęć nie sposób pokazać w krótkim tekście, dlatego poniżej jeszcze kilka innych.



Fot: Antonio Aragon Renuncio



Fot: Alessandro Gandolfi / Andrea Ferro



Fot: Barbora Reichova / Brais Lorenzo Couto



Fot: Graeme Purdy / Guanghui Gu



Fot: Michelle Watt / Richard Ansett

Źródło: Sony World Photography Awards

