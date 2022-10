Skutków nadużywania alkoholu nie trzeba daleko szukać. Co roku mnóstwo osób ginie w wypadkach samochodowych spowodowanych przez pijanych kierowców. Zespół z Wietnamskiego Uniwersytetu Narodowego opracował system, który pomoże zwalczyć ten problem.

Sztuczna inteligencja wykryje, czy dana osoba jest pod wpływem alkoholu

Sztuczna inteligencja bez wątpienia potrafi mnóstwo rzeczy - jest wykorzystywana między innymi przy przewidywaniu przestępczości, może pomóc osobom niewidomym i niedowidzącym i ogólnie odgrywa istotną rolę w medycynie. Tym razem naukowcy postanowili opracować system, który określa z 93% dokładnością, czy dana osoba jest pod wpływem alkoholu. Technologia została opisana w International Journal of Intelligent Information and Database Systems i może przysłużyć się w wykrywaniu kierowców pod wpływem alkoholu jak i w innych miejscach, w których jest to dość duży problem.

Kha Tu Huynh i Huynh Phuong Thanh Nguyen z Wietnamskiego Uniwersytetu Narodowego w Ho Chi Minh City stworzyli system, który umożliwia AI rozpoznawanie, czy dana osoba jest pijana, na podstawie zdjęcia twarzy. Mimo, iż tego typu technologie są już rozwijane od lat, to tym razem zmieniono nieco podejście. Zespół opierał się na analizie obrazowania termicznego, co ma oferować mniej niejednoznaczne podejście, a także nieinwazyjne.

Wcześniejsze próby opracowania sposobu wykrywania osób pod wpływem alkoholu koncentrowały się na stanie oczu, pozycji głowy lub wskaźnikach stanu funkcjonalnego. Jednak takie systemy mogą być mylone przez inne czynniki.

AI sprawi, że drogi będą bezpieczniejsze

Badacze skupiają się na tym, aby zaprojektować system o bardzo niskim odsetku wyników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych:

Fałszywie negatywny wynik może oznaczać, że pijana osoba prowadzi samochód, podczas gdy zbyt wiele fałszywych trafień uniemożliwiłoby trzeźwym kierowcom korzystanie z ich pojazdów i doprowadziłoby do frustracji i utraty zaufania do systemu wśród społeczeństwa.

93% skuteczność jest wysoka, jednak pozostaje jeszcze to 7%, gdy AI może się pomylić. Dlatego też zespół pracujący nad systemem, zanim zostanie on dopuszczony do użytku, chce go dopracować i przeszkolić sztuczną inteligencję tak, by odsetek błędów był jak najmniejszy.

Co sądzicie o takim wykorzystaniu sztucznej inteligencji? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: techxplore.com