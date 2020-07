Twórcy Werewolf: The Apocalypse - Earthblood zaprezentowali pierwszy materiał wideo z rozgrywki. Ujawnili też, kiedy gracze będą mogli wcielić się w potężnego wilkołaka.

Data premiery Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ujawniona

Chyba każdy zgodzi się z tym, że Werewolf: The Apocalypse - Earthblood nie jest najszerzej komentowanym tytułem. Nie znaczy to jednak, że nie warto o nim wspominać, zwłaszcza jeśli twórcy dzielą się bardzo ważnymi informacjami. Za takową należy uznać ujawnioną właśnie datę premiery. Cyanide Studio ma jeszcze trochę pracy do wykonania, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ma zadebiutować bowiem dopiero w przyszłym roku - 4 lutego.

Tajemnicy nie stanowią również platformy docelowe. Ich lista jest tutaj obszerna, obejmuje PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, a także PlayStation 5 i Xbox Series X. Zainteresowani wersją PC powinni odnotować, że trzeba będzie skorzystać z oferty Epic Games Store.

Czym jest Werewolf: The Apocalypse - Earthblood?

Jeśli nie słyszeliście wcześniej o tym tytule to sporo wyjaśnia powyższy materiał wideo. Werewolf: The Apocalypse - Earthblood to połączenie gry akcji i RPG. Główny bohater imieniem Cahal to, jak można się łatwo domyślić, wilkołak. Cała historia bazuje na Wilkołak: Apokalipsa (Werewolf: The Apocalypse), wchodzi więc w skład uniwersum Świata Mroku.

Raczej nie należy spodziewać się szczególnie zaskakującego obrotu spraw, bohater będzie musiał walczyć z korporacją Endron i jej podwładnymi, co przełoży się na ogromną liczbę strać. Nie zanosi się, aby grę pokochali sympatycy dopieszczonej do perfekcji oprawy graficznej, chociaż póki co to przypuszczenia, bo na ostateczne wnioski na podstawie krótkiego fragmentu rozgrywki za wcześnie.

Źródło: Nacon

Warto zobaczyć również: