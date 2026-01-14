Tanie jak nigdy? Ceny telewizorów niesamowicie spadły

Nie wszystko, co na prąd, drożeje. Przez ostatnie dekady ceny telewizorów stawały się coraz bardziej atrakcyjne i są na to dowody.

Jeśli przez ostatnie lata popatrzymy na cenę elektroniki konsumenckiej, zobaczymy, że są branże, gdzie ceny zauważalnie wzrosły. Tak jest chociażby na rynku pamięci operacyjnej, która znacząco zdrożała w ostatnich miesiącach. Tak też jest z najlepszymi smartfonami, które rok po roku stopniowo stawały się coraz droższe, a dziś najbardziej wyśrubowane fotograficznie urządzenia kosztują ponad 6000 złotych.

Jednocześnie szerokie ujęcie pozwala spojrzeć na niektóre ceny nieco przychylniejszym okiem. Tak jest chociażby w przypadku telewizorów, które przez lata potrafiły i nadal potrafią kosztować sporo. Jednocześnie to, jak przez ćwierćwiecze zmieniały się ich możliwości i ceny sprawia, że dziś znacznie łatwiej kupić dobry telewizor za rozsądne pieniądze.

Black Friday pokazał ciekawy trend. Dobry telewizor nie musi być drogi

Przez lata producenci rozwijali wiele różnych odnóg technologii ekranu. Ostatecznie doszliśmy do momentu, w którym na masową skalę produkuje się panele VA, IPS czy OLED, a do gry wchodzą nowe technologie, jak MicroLED. Główne nurty to jednak w dalszym ciągu panele ciekłokrystaliczne lub z diodami organicznymi. I dzięki skupieniu się przez lata na tych technologiach, współczesne telewizory są przystępne cenowo.

Telewizory staniały zauważalnie

Bureau of Labor Statistics, zajmujące się badaniem pracy zauważyło, że przez ostatnie dekady produkcja takich przedmiotów jak samochody, meble, ubrania, zabawki czy komputery stawała się coraz tańsza. Telewizory są jednak szczególnym przypadkiem. Przez ostatnie 25 lat ceny telewizorów spadły o ponad 90%.

Powodem takiego stanu jest zaawansowana optymalizacja produkcji paneli LCD poprzez mniejsze straty w procesie wycinania paneli dzięki zwiększeniu rozmiaru szkieł, na których nadrukowuje się panele. Oprócz tego na świecie na panele LCD pojawiło się spore zapotrzebowanie – od zastosowań konsumenckich, przez biznes, jak i postępującą cyfryzację świata, w którym obecnie jest znacznie więcej ekranów niż kiedykolwiek.

Brian Potter z Institute for Progress stworzył grafikę, która pokazuje spadek ceny telewizorów w porównaniu ceny liczby pikseli na dolar w oparciu o okazje z okresu Black Friday. Przez 25 lat rozdzielczość ekranów wzrosła, ale to nie przeszkodziło w spadku cen. Optymalizacja procesu produkcyjnego przez wprowadzenie czystych sal produkcyjnych czy zwiększenie wydajności procesu napełniania diod ciekłokrystalicznych pomogły uzyskać niższe ceny.

Telewizory taniały konsekwentnie przez 25 lat

Do tego wzrosła intensywność konkurencji. Producenci telewizorów z Chin przestali być dostawcami siły roboczej, a sami stali się konkurencją dla uznanych graczy. Do tego telewizory LCD ciągle ewoluują, przez co łatwiej jest zachować linie produkcyjne bez ponoszenia kosztów zmiany ich chociażby na linie produkcyjne dla matryc OLED. Czy taniejące telewizory nadal będą tanieć? Trudno przewidzieć, ale rezultat zależy nie tylko od optymalizacji produkcji.

Źródło: Construction Physics