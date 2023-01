Firma LG ruszyła z akcją serwisową związaną z kilkoma dużymi telewizorami, których użytkownicy mogą spotkać się z bardzo nieprzyjemnymi zdarzeniami.

86-calowe telewizory LG mają problemy z podstawką

LG to na rynku RTV mocny gracz, wiele osób zastanawiając się, jaki telewizor kupić stawia właśnie na myśl technologiczną koreańskiego producenta. Także preferując największe modele, a to właśnie z nimi związane są najnowsze doniesienia. Okazuje się, że 4 modele z logo LG stały się bohaterami akcji serwisowej.

Jaki poinformowało CPSC (U.S. Consumer Product Safety Commission), pojawiło się kilkadziesiąt raportów związanych z podstawkami, przez które „urządzenia stwarzają poważne ryzyko przewrócenia się”, a tym samym nawet wywołania obrażeń u użytkowników, w szczególności u małych dzieci. Niektórzy użytkownicy donosili tylko i aż o niestabilności, inni o przewróceniu się telewizora.

Jakie modele są na cenzurowanym?

Producent odniósł się do rewelacji CPSC i od razu doprecyzował, iż chodzi tutaj o 86-calowe modele - 86UQ8000AUB, 86UQ7070ZUD, 86UQ7590PUD i 86NANO75UQA. Te, które były sprzedawane od marca 2022 roku do września 2022 roku.

My nie mamy większych powodów do zmartwień, bo sprawa dotyczy przede wszystkim rynku północnoamerykańskiego, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. To łącznie około 52 000 egzemplarzy.

Nie jest jasne, w czym dokładnie tkwi problem. Być może w wadliwej konstrukcji podstawek, chociaż w wydanym oświadczeniu producent zdaje się sugerować, że niewykluczony jest błędny montaż lub taki, podczas którego nie wykorzystano wszystkich dołączonych do zestawu elementów. Wypuścił nawet obszerną instrukcję z tym związaną, aczkolwiek niektórym trudno sobie wyobrazić, że nagle aż tylu użytkowników nie potrafi odpowiednio dokręcić kliku śrubek.

Źródło: lg