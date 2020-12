Serial The Mandalorian idealnie nadaje się do tego, by przenieść go do świata gier wideo. Taką tezę wygłosił twórca God of War, a przyjęcie było naprawdę ciepłe.

The Mandalorian jako gra wideo?

„The Mandalorian jest najlepszą grą w świecie Star Wars, która nie została stworzona” – dwa tygodnie temu tak właśnie napisał Bradley Russel z serwisu Total Film. Tłumaczył, że opowieść, jak i sposób jej przedstawienia, ale też kształt misji wykonywanych przez głównego bohatera to właściwie kompletny szkic gry, przy której można by się doskonale bawić. Wygląda na to, że tego samego zdania jest Cory Barlog – główny reżyser gry God of War, uznawanej przez wielu za najlepszą produkcję 2018 roku.

Reżyser hitu z konsoli PlayStation 4 napisał na Twitterze, że „jeśli nikt nie pracuje obecnie nad świetną singleplayerową grą The Mandalorian, w której jesteś łowcą nagród latającym statkiem, zbierającym nagrody i ulepszającym swoją zbroję, to naprawdę nie mam pojęcia, co my tutaj robimy. […] Przez świetny tryb dla jednego gracza rozumiem mocny nacisk na rozwój postaci, realistyczne wzloty i upadki oraz pozornie niemożliwe do podjęcia decyzje, z którymi trzeba się zmagać”.

Bogata fabuła, ciekawe przygody

Jak dodał w dalszej części swojego wpisu: „nie chodziłoby tu tylko o strzelanie, lecz o przetrwanie – zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej. Chociaż mam nadzieję, że strzelanie też byłoby fajne”. Wszystkie te pomysły Barlog podsuwa jednak nie swojemu wydawcy, a więc firmie Sony. Prawa do marki Gwiezdnych wojen w świecie elektronicznej rozrywki ma bowiem EA, które w ostatnich latach dostarczyło tak wyśmienite produkcje jak Star Wars: Squadrons, Star Wars Jedi: Upadły Zakon czy Star Wars: Battlefront.

A jakie jest twoje zdanie na ten temat? Chciałbyś zagrać w Mandaloriana?

Źródło: Total Film, Independent, ComicBook, GameRant

Czytaj dalej o grach: