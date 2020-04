Jeśli kierujecie się wyborami eksperckich gremiów w dziedzinie fotografii, to czas najwyższy na zestawienie najlepszych urządzeń dla fotografii w 2020 roku, które wybrało TIPA.

Co roku TIPA ogłasza swoje zestawienie typów na najlepsze produkty w branży fotograficznej. Ta nie od dziś boryka się z różnymi problemami, ale też pełna jest nadziei na przyszłość. Tegoroczne wybory nie są zaskoczeniem i w większości dość dobrze odzwierciedlają sympatie użytkowników. A my zapraszamy też do naszych zestawień najlepszych monitorów dla fotografa, najlepszych smartfonów do zdjęć i filmów, aparatów cyfrowych w dobrej cenie, obiektywów do portretu czy obiektywów do filmowania.

Bez komentarza - tytuły TIPA 2020 i najlepszy/najlepsza…

Zaawansowana lustrzanka – Canon EOS 90D

Ekspercka lustrzanka – Nikon D780

Profesjonalna lustrzanka – Canon EOS-1DX Mark III

Zaawansowany aparat APS-C – Nikon Z 50

Zaawansowany ekspercki aparat APS-C – Sony A6600

Profesjonalny aparat APS-C – Fujifilm X-Pro 3

Ekspercki aparat pełnoklatkowy – Sigma gp

Pełnokłatkowy aparat profesjonalny – Sony A7R IV

Pełnoklatkowy aparat do zdjęć i filmów – Panasonic Lumix DC-S1H

Średnioformatowy aparat – Fujifilm GFX100

Ekspercki kompakt – Sony RX100 VII

Aparat dla vlogera – Canon PowerShot G7 X Mark III

Kompakt klasy premium – Fujifilm X100V

Obiektyw do lustrzanki – Tamron SP 35mm F/1.4 Di USD

Obiektyw makro do lustrzanki – Venus Optics Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO

Szerokokątny obiektyw zoom do lustrzanki – Tokina ATX-i 11-16mm F2.8 CF

Profesjonalny obiektyw do lustrzanki – AF-S Nikkor 120-300 mm f/2.8E FL ED SR VR

Obiektyw dla systemu Mikro Cztery Trzecie – Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25 mm / F1.7 ASPH

Obiektyw dla bezlusterkowca – Nikkor Z 58 mm f/0,95 S Noct

Szerokokątny obiektyw dla bezlusterkowca - Samyang AF 14mm F2.8 RF

Szerokokątny obiektyw zoom dla bezlusterkowca – Sigma 14-24mm F2.8 DG DN | Art

Standardowy obiektyw zoom dla bezlusterkowca – Sigma 24-70mm F2.9 DN DN | Art

Obiektyw zoom tele dla bezlusterkowca – Canon RF 70-200 F2.8L IS USM

Obiektyw portretowy – Canon RF 85 mm F1.2L USB (DS)

Papier foto do druku atramentowego – Hahnemühle Natural Line

Podręczna drukarka foto – FUJIFILM instax mini Link

Oprogramowanie dla fotografa – DxO PhotoLab 3

Rozwiązanie do przechowywania zdjęć – SanDisk Extreme Pro CFexpress 2.0 Type B memory cards

Podręczna lampa błyskowa – Nissin MG80 Pro flash

Profesjonalne oświetlenie LED – ARRI Orbiter

Statyw podróżny – Manfrotto BeFree GT XPRO

Głowica statywowa – głowica Gitzo 3-Way

Profesjonalny monitor fotograficzny – BenQ PhotoVue SW321C

Profesjonalny monitor do wideo – LG UltraWide 38WN95C

Smartfon fotograficzny – seria Huawei P40

Akcesorium do urządzeń mobilnych – Godox R1

Narzędzie do zarządzania kolorem – X-Rite i1Display Studio / i1Display Pro Plus

FotoLab – WhiteWall Masterprint

Usługa fotograficzna – CEWE PHOTOBOOK wersja ze skórzaną i lnianą okładką

Innowacja w dziedzinie fotografii – technologia Sony Real-Time Tracking

A teraz kilka słów komentarza

W zestawieniu znalazły się aktualnie najświeższe propozycje producentów, dlatego niekoniecznie muszą one współgrać z ich popularnością, która może mieć dopiero trend wzrostowy. Lista kategorii jest zmienna, dlatego w tym roku na przykład nie mamy Najlepszego wzornictwa, ale za to jest statyw podróżny, bardzo przydatne akcesorium nie tylko dla profesjonalnych użytkowników.

Najwięcej nagród zgarnął Canon, bo aż 5, potem po 4 trofea zdobył Nikon, Fujifilm i Sony. Sigma dostała 3 nagrody, a Panasonic 2 w tym jedną za najlepszy aparat foto-wideo, pierwszy bezlusterkowiec zaakceptowany przez Netflix. Reszta to pojedyncze wyróżnienia.

Jak to ma już miejsce od lat, nagrodę dla smartfona fotograficznego zdobyła seria Huawei P40. Czy słusznie dowiecie się z fotograficznego testu Huawei P40 Pro, a także ogólnej recenzji Huawei P40 Pro, czyli najwyższego obecnie dostępnego modelu z tej serii. Na wyróżnienie wpływ ma też obecność modelu P40 Pro+, ale dla konsumentów to jeszcze pieśń przyszłości.

Zwolennicy jedynych słusznych marek monitorów do pracy z foto i wideo mogą narzekać na wskazania TIPA, ale to nie zmieni faktu, że zarówno BenQ jak i LG są bardzo dobrymi monitorami. Wybór, który mnie najbardziej nie odpowiada, to wskazania na obiektywy Sigma. Nie dlatego, że są złe, ale chętnie widziałbym tu podobne konstrukcje Tamron, które są równie dobre.



Kompakt dla vlogera

Nagrody w kategoriach kompaktów pokazują, że już tylko te zaawansowane urządzenia mają szansę przyciągnąć naszą uwagę. I jeśli już przyciągną, to faktycznie dużymi możliwościami.



Sony A7R IV - dla wielu, najlepszy nie tylko bezlusterkowiec pełnoklatkowy

Canon i Nikon jak to już stało się tradycją, to jedyni obecnie producenci lustrzanek, którzy mają cokolwiek do powiedzenia. Szkoda, że ich tegoroczne nowości, w tym nagrodzony Canon EOS-1D X Mark III, nie będą tak mocno eksploatowane ze wzgledu na ograniczenia w ogranizacji masowych imprez, w tym wydarzeń sportowych.

Ten pierwszy mocno też działa w segmencie bezlusterkowców, co widać w nagrodach dla obiektywów. Z kolei nagroda dla obiektywu Nikona, to niejako wskazanie, że to z kolei jedyny producent aparatów (oprócz Sigmy, ale ta jest mniej popularna), który jeszcze chce lustrzankowym fotografom dać nowe obiektywy.

Canon koncentruje się na systemie bezlusterkowym. Chce wygrać zarówno w segmencie górnym jak i dolnym, choć tutaj sympatie jury zdobyło Nikon Z 50, skądinąd bardzo dobry bezlusterkowiec dla początkujących i mniej wymagających użytkowników. A najlepsza ekspercka lutrzanka to oczywiście Nikon D780, wciąż niewiele tańszy od D850, który to jednak jest ubiegłorocznym modelem. Zdobywca nagrody dla średnioformatowego aparatu, Fujifilm GFX100 starł się u nas ze smartfonem Xiaomi wyposażonym w 108 Mpix sensor.

Nie wszystkie wyróżnione produkty to sprzęt dla fotografa o niezbyt zasobnej kieszeni lub mniejszych ambicjach. Taki obiektyw jak Nikkor Z 58 mm f/0,95 S Noct to rodzynek, który wręcz można uznać za produkt kolekcjonerski. Podobnie Godox R1 to bardzo praktyczne źródło światła, które możemy przymocować do smartfona, ale też użyć jako zewnętrzne oświetlenie, lecz akcesorium, które dla większości mobilnych fotografów nie będzie produktem pierwszej potrzeby.

Źródło: TIPA, inf. własna

