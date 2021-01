Na dobry początek nowego roku… nowy telewizor – co ty na to? Dobra wiadomość jest taka, że możesz za niego zapłacić mniej, o ile zdecydujesz się na model marki Toshiba lub JVC i zrobisz to szybko.

Po listopadowym Black Friday i grudniowych wyprzedażach przedświątecznych, nadszedł czas na promocję noworoczną. To dobra okazja, by sprawić sobie nowy telewizor. Pospiesz się, to skorzystasz z promocji na modele Smart TV marek Toshiba i JVC.

Dobre telewizory w dobrych cenach. Czego chcieć więcej?

Pierwszy z nich – 65-calowy telewizor Toshiba 65UA6B63DG – niedawno testowaliśmy i wiele jego cech przypadło nam do gustu. Choćby rewelacyjny system Android TV, który nie tylko oferuje dużo funkcji, ale też działa bardzo płynnie, jak również pilot na Bluetooth, HDR w formacie Dolby Vision czy wreszcie ponadprzeciętnie dobry system audio zaprojektowany przez inżynierów Onkyo.

Do 25 stycznia możesz kupić telewizor Toshiba 65UA6B63DG za 2899 zł (a nie 3199 zł) w sklepach RTV Euro AGD.

Drugi przeceniony model – JVC LT-55VU8000 – nie ma Androida, ale jego system Smart TV zapewnia dostęp do podstawowych aplikacji, takich jak YouTube czy Netflix, a do tego działa stabilnie. On również obsługuje Dolby Vision, a jednym z jego największych atutów jest specjalny tryb „gra”, w którym input lag spada do bardzo dobrego poziomu: około 16 ms. Jest to więc ciekawa opcja za rozsądne pieniądze – szczególnie dla miłośników VOD i gier.

Jeszcze przez kilka dni możesz kupić telewizor JVC LT-55VU8000 za 1899 zł (a nie 2199 zł) w sklepach Media Expert.

Czy któryś z tych modeli przypadł ci do gustu? Stanie w niedalekiej przyszłości w twoim salonie?

Źródło: Vestel

