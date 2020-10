Xbox Hall of Fame ma uhonorować najlepszych i najbardziej zaangażowanych graczy w historii.

Fani gamingu niecierpliwie wypatrują 10 listopada i premiery konsol dziewiątej generacji od Microsoftu. Zdecydowanie jest na co czekać. Do tego czasu warto zobaczyć jakie premiery gier będą miały miejsce w październiku.

Xbox Hall of Fame

Xbox przygotował projekt umilający fanom czas oczekiwania na listopad. Właśnie trwa Xbox Hall of Fame. Został stworzony z myślą o najwierniejszych graczach, którzy spędzili tysiące godzin z Xbox One.

Rywalizacja w ramach Xbox Hall of Fame trwa od 1 do 19 października. Chcąc wziąć w niej udział, wystarczy zarejestrować się na tej stronie.

Laureaci zostaną wyłonieni 18 listopada w aż ośmiu kategoriach. Sprawdź je poniżej i dołącz do rozgrywki.

Życiowe osiągnięcie pokaże zaangażowanie graczy przez ostatnie siedem lat:

Gamerscore Legend – zdobywca największej ilości punktów Gamerscore od 2013 roku,

– zdobywca największej ilości punktów Gamerscore od 2013 roku, Zdobywca Osiągnięć – który będzie mieć najwięcej osiągnięć zdobytych w historii,

– który będzie mieć najwięcej osiągnięć zdobytych w historii, Władca Game Pass – który ukończy najwięcej gier na Xbox One.

Dodatkowe wyzwania czasowe to pięć zabawnych kategorii i więcej szans na wejście do Xbox Hall of Fame:

Mistrz Gamerscore – zdobywca największej ilości punktów Gamerscore (między 1 a 19 października 2020 roku),

– zdobywca największej ilości punktów Gamerscore (między 1 a 19 października 2020 roku), Legendarny Kapitan Sea of Thieves – największa wartość Emissary Value podczas podróży Athena's Fortune Emissary (w okresie od 2 do 4 października 2020 roku),

– największa wartość Emissary Value podczas podróży Athena's Fortune Emissary (w okresie od 2 do 4 października 2020 roku), Forza Horizon 4 Okrążenie Hall of Fame - najszybsze okrążenie na torze Xbox Hall Of Fame Circuit (w okresie od 1 do 11 października 2020 roku),

- najszybsze okrążenie na torze Xbox Hall Of Fame Circuit (w okresie od 1 do 11 października 2020 roku), Zabójca Zombie State of Decay 2 - najszybciej wyczyszczona mapa „Plague Hearts” (w terminie 16-18 października 2020 roku),

- najszybciej wyczyszczona mapa „Plague Hearts” (w terminie 16-18 października 2020 roku), Pogromca osiągnięć - najwięcej osiągnięć odblokowanych w czasie trwania całej kampanii (między 1 a 19 października 2020 roku)

Warto zagrać o nagrody

Zwycięzcy każdej z przedstawionych kategorii otrzymają nagrodę w postaci zestawu. I to nie byle jakiego, bo w jego skład wchodzi konsola Xbox Series X, roczna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate, bluza Hall of Fame oraz statuetka okolicznościowa.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie na fanpage’u Xbox Polska oraz na stronie kampanii.

Warto zobaczyć również: