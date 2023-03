W aplikacji mObywatel pojawi się nowa funkcja. Tymczasowe mPrawoJazdy to ukłon w stronę świeżo upieczonych kierowców.

Nowość w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel jest rozwijana bardzo systematycznie. Kilka dni temu rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej potwierdzanie tożsamości przez aplikację. To oznacza, że będzie ona traktowana na równi z fizycznymi dowodami osobistymi. Niezależnie od zmian w przepisach, pojawiają się także nowe funkcjonalności.

Z aplikacji mObywatel korzysta już prawie 10 mln Polaków. Ponad połowa z tego grona robi użytek z cyfrowej wersji prawa jazdy, na przykład podczas kontroli drogowej, zakupie ubezpieczenia czy wypożyczania samochodu. Tymczasowe mPrawoJazdy rozwiąże dotychczasowy problem, z jakim borykali się świeżo upieczeni kierowcy. Dzięki aplikacji i wprowadzanej do niej nowości po pozytywnym wyniku egzaminu nie będą musieli czekać z rozpoczęciem samodzielnej jazdy. Tymczasowe mPrawoJazdy da prawo do poruszania się po drogach w okresie od zdania egzaminu do wydania uprawnień przez właściwy urząd.

„Chcemy ułatwić życie ludziom i usprawnić funkcjonowanie administracji. Dlatego systematyczne zwiększamy liczbę dostępnych e-usług. Elektroniczne Prawo Jazdy jest jednym z przykładów takich działań.” – Maciej Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami w KPRM

rozwiń

Tymczasowe mPrawoJazdy. Dla kogo?

Jak informuje Cyfryzacja KPRM, nowa funkcja będzie dotyczyła kierowców, którzy przeszli pozytywnie przez egzamin na następujące kategorie:

B,

B1,

A,

A1,

A2,

AM,

B+E,

T.

Informacja o nabyciu uprawnień przez daną osobę trafi automatycznie do Centralnej Ewidencji Kierowców, a w aplikacji mObywatel pojawi się powiadomienie o udostępnionej opcji pobrania tymczasowego mPrawaJazdy. Będzie można korzystać z niego przez 30 dni.

Stosowne przepisy regulujące zapowiedziane kwestie wejdą w życie w połowie tego roku.

Źródło: gov.pl