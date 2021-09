Firmy zajmujące się usługami transportu samochodowego już nie oferują tak atrakcyjnych cen jak i licznych rabatów na przejazdy. Jednak wciąż obowiązują zniżki na pierwszy przejazd i okazyjne rabaty na usługi partnerskie. Taką ofertę wespół z Kiwi.com proponuje Uber

Praktycznie każdy podróżujący Uberem, być może z wyjątkiem tych osób, dla których zamówiliśmy zdalnie przejazd na nasz rachunek, ma przy sobie smartfon. W czasie jazdy do wyznaczonego celu można użyć go do słuchania muzyki, przeglądania internetu czy też grania. W tym ostatnim przypadku warto skorzystać ze specjalnej gry, którą Uber przygotował, aby zachęcić pasażerów do korzystania z usług sieci rezerwacji podróży Kiwi.com.

Takich serwisów jest wiele, ale być może to właśnie szansa na zyskanie rabatu na podróż samolotem, będzie argumentem przemawiającym na korzyść nowego partnera Uber.

Dla kogo rabat i jak go zyskać jadąc Uberem

Rabat, którego maksymalna wysokość może wynieść nawet 450 złotych, można wykorzystać w serwisie Kiwi.com, czyli wspomnianej platformie rezerwacji podróży. Mowa tu o podróżach dalszych niż bliższych, czyli z pomocą samolotu.

By uzyskać rabat, należy zagrać w grę, którą Uber zaproponuje użytkownikowi aplikacji Uber po wejściu do pojazdu i rozpoczęciu podróży. Podajemy imię i nazwisko oraz adres e-mail, zatwierdzamy te dane i wciskamy Start.

Czas na grę to czas przejażdżki. Gra jest zręcznościowa i polega na napełnianiu walizki podróżnej przedmiotami, które pojawią się na naszej trasie. W tym celu należy szybko naciskać zielony przycisk. Gdy zakończy się podróż aplikacja poinformuje nas o wysokości wygranej, która jest jednocześnie kwotą zniżki w Kiwi.com.

Grać możemy wielokrotnie, podobnie vouchery zniżkowe możemy uzyskać wielokrotnie i łączyć je lub wybrać ten najbardziej korzystny. Czas obowiązywania zabawy to dwa miesiące począwszy od 2 września 2021. Z kolei uzyskane vouchery będą obowiązywać do 31 grudnia 2021 roku.

W czym tkwi haczyk? Bo maksymalna wygrana 450 zł brzmi bardzo atrakcyjnie

Jak zawsze zachęcamy do czytania regulaminu i zasad gry, by nie poczuć się rozczarowanym. Szczególnie istotne są liczby dostępnych tygodniowo nagród. Tych najwyższych jest tylko kilka, ale rabaty 25 zł można uzyskiwać bez ograniczeń.

Drugim ograniczeniem jest obowiązywanie voucherów jedynie w serwisie Kiwi.com i jedynie na rezerwację lotów lotniczych. To czeska sieć rezerwacyjna, która od niedawna współpracuje z Uberem, a w swojej ofercie ma także wynajem samochodów i współpracę z booking.com. Jeśli jeszcze nie jechaliście Uberem, a przypadkiem zarezerwujecie podróż za pośrednictwem Kiwi.com to dodatkowo dostaniecie rabat na przejazd Uber o wysokości 50%.

Wspomniana oferta nie jest zapewne atrakcyjną dla każdego podróżującego, ale być może inne sieci rezerwacji usług transportowych czy pobytowych, też oferują coś ciekawego. Nawet jeśli wygrana to tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, to przecież jak to się mówi „pieniądz piechotą nie chodzi”.

Źródło: Uber