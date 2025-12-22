Xiaomi 17 Ultra w całej okazałości. Ujawnili wygląd tuż przed premierą

Xiaomi odlicza dni do premiery swojego najmocniejszego telefonu.

Data premiery Xiaomi 17 Ultra to 25 grudnia. W pierwszej kolejności smartfon został zapowiedziany w Chinach, a do Europy trafi najpewniej kilka tygodni później. Możliwe że w okolicach targów MWC 2025, które startują 3 marca.

Ptaszki ćwierkają, że na polskim rynku Xiaomi 17 Ultra może zadebiutować zamiast modeli Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max, które na rodzimym rynku producenta ujrzały światło dzienne we wrześniu.

Xiaomi 17 Ultra - wygląd i parametry aparatu

Choć Xiaomi 17 Ultra jest pozycjonowany wyżej niż 17 Pro i 17 Pro Max, to - w przeciwieństwie do nich - nie ma na tylnym panelu dodatkowego ekranu, ułatwiającego robienie selfie aparatem głównym. Smartfon ma to jednak wynagrodzić mocniejszą konfiguracją kamer.

Producent ujawnił, że Xiaomi 17 Ultra zostanie uzbrojony w:

nową 1-calową matrycę o podwyższonej rozpiętości tonalnej;

aparat 200 Mpix z teleobiektywem.

Parametry wypisane na obudowie zdradzają ponadto, że Xiaomi 17 Ultra - podobnie jak ubiegłoroczny Xiaomi 15 Ultra - będzie miał ultraszerokokątny obiektyw 14 mm oraz teleobiektyw 100 mm, co odpowiada przybliżeniu ok. 4,3x względem aparatu głównego.

Podczas gdy Xiaomi 17 Pro ma wzornictwo wyraźnie inspirowane iPhone’em 17 Pro, wariant Ultra trzyma się własnego wzornictwa z okrągłą wyspą aparatów.

Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max

Więcej szczegółów na temat Xiaomi 17 Ultra poznamy już 25 grudnia.