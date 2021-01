Vivaldi jest przeglądarką, która nie należy do najpopularniejszych, choć jej zwolenników stale przybywa. Po aktualizacji do wersji 3.6 Vivaldi ma okazję stać się większym zagrożeniem dla swoich konkurentów.

Dwupoziomowy pasek kart

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną w tej wersji Vivaldi jest bez wątpienia rozszerzenie miejsca dostępnego na otwarte karty i ich grupowanie. Dodatkowa przestrzeń nie jest przedłużeniem głównego pola z kartami, a miejscem, które zawiera karty przypisane danej grupie. Może się to wydawać trochę chaotyczne - i na pierwszy rzut oka przyzwyczajenie się do tego rozwiązania może chwilę zająć - jednak z czasem wszystko staje się intuicyjne. Istnieje możliwość przeniesienia pola z kartami do bocznej części przeglądarki.



Vivaldi - grupowanie kart

Grupowanie kart w Vivaldi

Nowość, którą otrzymała przeglądarka może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą wydzielić karty w zależności od zastosowania. W porze na przerwę od pracy otworzymy grupę ze stronami rozrywkowymi, czy też z wiadomościami ze świata - a wszystko, co związane z pracą zniknie za jednym kliknięciem. Może to być też dobre rozwiązanie dla osób, które po prostu nie potrafią zapanować nad porządkiem w zakładce z kartami. Znacie kogoś takiego, kto wiecznie ma otwarte 50 kart, z czego każda “na później”?



Vivaldi - panel boczny

Vivaldi 3.6 - jakie jeszcze nowości?

Oprócz flagowej zmiany z dwupoziomowym paskiem kart - Vivaldi w najnowszej aktualizacji wprowadza również drobne udoskonalenia, które mają poprawiać wrażenia z korzystania z przeglądarki. Są to między innymi poprawki w związku z możliwością konfigurowania menu aplikacji.

Przeglądarkę Vivaldi możecie pobrać z oficjalnej strony producenta.

Jakie jest Wasze zdanie na temat tej niszowej przeglądarki? Korzystacie, korzystaliście? A może zamierzacie zacząć jej używać?

Źródło: vivaldi.com

