Wielu użytkowników komunikatorów, takich jak WhatsApp, korzysta z funkcji historii i statusu. WhatsApp umożliwia teraz dzielenie się sprawozdaniami głosowymi w statusie, co jest świetną wiadomością dla osób preferujących mowę nad pisaniem.

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie, należącym do Meta Platforms (dawniej Facebook). Aplikacja umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych, głosowych, a także prowadzenie rozmów głosowych i wideorozmów.

Od stycznia 2023 roku było wiadomo, że WhatsApp wprowadzi funkcję statusu, jednak dokładne instrukcje pojawiły się dopiero później.

Jak nagrać sprawozdanie głosowe w statusie? Aby skorzystać z nowej opcji, wystarczy: Otworzyć aplikację i przejść do zakładki Aktualizacje.

Kliknąć na ikonę ołówka.

Przytrzymać przycisk nagrywania przez 30 sekund i rozpocząć nagrywanie.

Inne nowe funkcje WhatsApp

WhatsApp regularnie wprowadza nowe funkcje. W styczniu 2023 roku pojawiły się także haptyczne sprzężenie zwrotne dla czatów oraz ulepszona wyszukiwarka w czatach. Użytkownicy mogą także skorzystać z trzech kluczowych ustawień bezpieczeństwa, aby lepiej chronić swoje konto.

Ochrona prywatności

WhatsApp dodał funkcję wyciszania połączeń z nieznanych numerów, co pozwala uniknąć niechcianych połączeń spamowych. Aby ją włączyć, należy przejść do ustawień prywatności i wybrać opcję „Wycisz nieznanego rozmówcę”​. Ponadto, wprowadzono „Kontrolę prywatności”, która krok po kroku przeprowadza użytkowników przez różne ustawienia prywatności, pomagając lepiej zabezpieczyć swoje konto​.

Nowe funkcje komunikacyjne

WhatsApp umożliwił także edytowanie wysłanych wiadomości w ciągu 15 minut od ich wysłania, co pozwala na szybkie poprawienie ewentualnych błędów​. Dodano również opcję przypinania ważnych wiadomości, co ułatwia zarządzanie czatami i szybki dostęp do istotnych informacji​.

Ulepszenia dla administratorów

Dla administratorów grup i kanałów wprowadzono możliwość nadawania ról, co pozwala na lepsze zarządzanie dużymi społecznościami.

Dzięki tym aktualizacjom WhatsApp staje się bardziej funkcjonalny i bezpieczny dla użytkowników, oferując nowe narzędzia zarówno do codziennej komunikacji, jak i zarządzania grupami. Warto śledzić aktualizacje, aby w pełni korzystać z jej możliwości.

źródło: www.futurezone.de