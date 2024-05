Właściciele komunikatora WhatsApp wkrótce dodadzą nową funkcję. Dzięki niej łatwo i szybko umówimy się na wspólne wydarzenie lub spotkanie z członkami grupowego czatu.

Wkrótce w popularnym komunikatorze internetowym pojawi się nowa opcja. Funkcja “Wydarzenia” dla założonych grup ma być szybkim sposobem na umówienie spotkania.

Wydarzenia nie tylko na Facebooku. Trafią też do WhatsApp

Funkcja Wydarzeń jest dobrze znana wszystkim posiadaczom konta na Facebooku. Jedna osoba tworzy Wydarzenie, opisując je i wpisując datę i godzinę. Inni mogą dołączyć do takiego Wydarzenia, otrzymają wtedy automatyczne przypomnienie przed jego startem.

Podobna funkcja ma niedługo trafić również do komunikatora WhatsApp. Jego właścicielem jest Meta, czyli twórcy Facebooka, ale też właściciel Instagrama i komunikatora Messenger. To nie pierwszy raz, kiedy Meta dodaje do poszczególnych serwisów narzędzia i funkcje znane wcześniej z innych platform.

Analitycy Meta najwyraźniej zobaczyli stale rosnącą popularność czatów grupowych i dostępnej od jakiegoś czasu funkcji “Społeczności”. Zachęcając użytkowników WhatsAppa do tworzenia i uczestnictwa w Wydarzeniach mogą więc jeszcze bardziej przyciągnąć ich do aplikacji.

Spotkania w rzeczywistości i w świecie wirtualnym

Nie ma znaczenia, czy planujemy utworzyć Wydarzenie odbywające się w rzeczywistości, czy online. Możliwe będzie umówienie się na rozmowę lub wideoczat w samej aplikacji WhatsApp. Uczestnicy grupy dostaną opcję odpowiadania na zaproszenie do Wydarzenia.

Gdy członek grupy stworzy Wydarzenie, pojawi się ono jako widoczna dla całej grupy wiadomość. Trafi na samą górę okna aplikacji, będzie stale widoczna, co wydaje się wygodnym rozwiązaniem.

Nie znamy dokładnej daty dodania nowej funkcjonalności. Pewne jest natomiast, że Meta doda ją w ramach aktualizacji stopniowo dla kolejnych grup użytkowników. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość. Funkcja powinna być dostepna w aplikacji mobilnej i w WhatsApp na komputerze